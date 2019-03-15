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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
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              Вилочный погрузчик Dalian CPCD30

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
              Dalian, CPCD30, погрузчики, dalian
              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Укомплектован козырьком

              грузоподъемность кг 3000

              центр тяжести груза мм 500

              высота подъема мм 3000

              длина вил мм 1070

              ширина вил мм 130

              толщина вил мм 45

              передний свес мм 485

              задний свес мм 510

              длина тормозного пути м 6

              скорость подъема (с грузом/без груза) мм 400 

              скорость опускания (с грузом/без груза) мм 600 

              внешний радиус разворота (мин.) мм 2424

              ширина проезда на перекрестке мм 2015

              преодолеваемый подъем % 18

              длина с вилами мм 3765

              ширина мм 1225

              колесная база мм 1700

              клиренс мм 115

              расстояние от сиденья до защитной крыши мм 1000

              общая масса кг 4320

              Двигатель Xingtai(Китай)

              тип двигателя дизель

              объем топливного бака л 52

              стояночный тормоз механический ручной

              Шины 28*9-15-12PR / 6,50-10-10PR


              ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН

              НДС включен

              Лизинг

              Гарантия от завода-производителя

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