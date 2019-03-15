Вилочный погрузчик Dalian CPCD30

Укомплектован козырьком
грузоподъемность кг 3000
центр тяжести груза мм 500
высота подъема мм 3000
длина вил мм 1070
ширина вил мм 130
толщина вил мм 45
передний свес мм 485
задний свес мм 510
длина тормозного пути м 6
скорость подъема (с грузом/без груза) мм 400
скорость опускания (с грузом/без груза) мм 600
внешний радиус разворота (мин.) мм 2424
ширина проезда на перекрестке мм 2015
преодолеваемый подъем % 18
длина с вилами мм 3765
ширина мм 1225
колесная база мм 1700
клиренс мм 115
расстояние от сиденья до защитной крыши мм 1000
общая масса кг 4320
Двигатель Xingtai(Китай)
тип двигателя дизель
объем топливного бака л 52
стояночный тормоз механический ручной
Шины 28*9-15-12PR / 6,50-10-10PR
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НДС включен
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