Вилочный погрузчик HELI CPC30

Грузоподъемность 3000 кг
Подъём рабочей вилкой 4250 мм
Снижение рабочей вилки 2070 мм
Высота задней стенки вилки 1220 мм
Свободный подъём 300 мм
Толщина вилки 45 мм
Общая длинна с вилкой 3763 мм
Общая длинна без вилки 2693 мм
Длинна вилки 1070 мм
Свешивание вилки 498 мм
Расстояние между шасси 1700 мм
Свешивание задней стороны 495 мм
Высота сцепки 310 мм
Высота места водителя 1035 мм
Общая высота 2090 мм
Общая ширина 1225 мм
Ширина захвата вилки 250/1090 мм
Колея передней оси 1000 мм
Колея задней оси 970 мм
Ширина вилки 125 мм
Внутренний радиус поворота 200 мм
Наружный радиус поворота 2420 мм
Двигатель
Производитель: QUANCHAI, дизель
Тип: Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный
Рабочий объем, (см3): 2500
Мощность двигателя л.с.(об/мин): 48/2500
Максимальный крутящий момент/(об/мин): 157/1980
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Количество цилиндров: 4
Снаряженная масса (кг): 4350
Максимальная скорость движения (км/час.): 19/20
Аккумуляторная батарея: 12вт/120Ап
Тормоза: Гидравлический ножной
Парковочный тормоз: Механический ручной
Объём топливного бака (л): 60
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН
НДС включен
Лизинг
Гарантия от завода-производителя
СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ