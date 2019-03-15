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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
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              Вилочный погрузчик HELI CPC30

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность 3000 кг

              Подъём рабочей вилкой 4250 мм

              Снижение рабочей вилки 2070 мм

              Высота задней стенки вилки 1220 мм

              Свободный подъём 300 мм

              Толщина вилки 45 мм

              Общая длинна с вилкой 3763 мм

              Общая длинна без вилки 2693 мм

              Длинна вилки 1070 мм

              Свешивание вилки 498 мм

              Расстояние между шасси 1700 мм

              Свешивание задней стороны 495 мм

              Высота сцепки 310 мм

              Высота места водителя 1035 мм

              Общая высота 2090 мм

              Общая ширина 1225 мм

              Ширина захвата вилки 250/1090 мм 

              Колея передней оси 1000 мм

              Колея задней оси 970 мм

              Ширина вилки 125 мм

              Внутренний радиус поворота 200 мм

              Наружный радиус поворота 2420 мм

              Двигатель

              Производитель: QUANCHAI, дизель

              Тип: Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный

              Рабочий объем, (см3): 2500

              Мощность двигателя л.с.(об/мин): 48/2500

              Максимальный крутящий момент/(об/мин): 157/1980

              22

              Количество цилиндров: 4

              Снаряженная масса (кг): 4350

              Максимальная скорость движения (км/час.): 19/20

              Аккумуляторная батарея: 12вт/120Ап

              Тормоза: Гидравлический ножной

              Парковочный тормоз: Механический ручной

              Объём топливного бака (л): 60


              ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН

              НДС включен

              Лизинг

              Гарантия от завода-производителя

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