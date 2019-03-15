Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
              800 000

              Вилочный погрузчик HELI CPCD10

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
              погрузчики, HELI, купить, хели, погрузчики, хели, хели, 10, тонн, хели, 20, тонн, HELI, CPC10, HELI, CPCD10
              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность, кг 1000

              Высота подъема груза на вилах, мм 2000-7000

              Тип привода Дизель

              Количество колес 2х2

              Центр тяжести, мм 500

              Внешний радиус поворота, мм 1880

              Длина машины с вилами, мм 2941

              Ширина машины, мм 1070

              Высота машины по ограждению, мм 2070

              Клиренс, мм 110

              Колёсная база, мм 1400

              Размеры вил (ДхШхТ), мм 1070*1000*32

              Угол наклона мачты (от/на себя), 6/12

              Свободный ход вил, мм 150

              Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с 590/650

              Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч 13.5/14.5

              Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % 20

              Крутящий момент, N.m/r.p.m 139.9/1800

              Шины (передние/задние) 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR

              Тип шин пневматические

              Общий вес, кг 2220 


              ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН

              НДС включен

              Лизинг

              Гарантия от завода-производителя

              СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ


              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store