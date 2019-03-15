Вилочный погрузчик HELI CPCD10

Грузоподъемность, кг 1000
Высота подъема груза на вилах, мм 2000-7000
Тип привода Дизель
Количество колес 2х2
Центр тяжести, мм 500
Внешний радиус поворота, мм 1880
Длина машины с вилами, мм 2941
Ширина машины, мм 1070
Высота машины по ограждению, мм 2070
Клиренс, мм 110
Колёсная база, мм 1400
Размеры вил (ДхШхТ), мм 1070*1000*32
Угол наклона мачты (от/на себя), 6/12
Свободный ход вил, мм 150
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с 590/650
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч 13.5/14.5
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % 20
Крутящий момент, N.m/r.p.m 139.9/1800
Шины (передние/задние) 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR
Тип шин пневматические
Общий вес, кг 2220
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН
НДС включен
Лизинг
Гарантия от завода-производителя
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