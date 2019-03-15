Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG855N

Эксплуатационная масса 16700 кг
Грузоподъемность 5000 кг
Объем ковша 2,7 м?
Двигатель Cummins 6LT9.3
Мощность двигателя 220 л.с.
Максимальный полезный крутящий момент 890 Н м
Объем двигателя 9,3 л.
Количество скоростей (передние/задние) 2/1
Максимальная скорость движения (передняя/задняя) 40/16 км/ч
Угол поворота 36 °
Рабочее давление в гидросистеме 16 МПа
Тормозная система Пневматическая
Трансмиссия Liugong, планетарная
Высота выгрузки 3120 мм
Рабочий цикл 10,7 с.
Максимальное усилие вырывания ковшом 167 кН
Размер шин 23,5-25
Рулевой механизм:Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом
Габариты 7900?2970?3450 мм
Клиренс 485 мм
Шины 23,5-25
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