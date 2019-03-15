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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
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              Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG855N

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Магистраль
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              Описание товара

              Эксплуатационная масса 16700 кг

              Грузоподъемность 5000 кг

              Объем ковша 2,7 м?

              Двигатель Cummins 6LT9.3

              Мощность двигателя 220 л.с.

              Максимальный полезный крутящий момент 890 Н м

              Объем двигателя 9,3 л.

              Количество скоростей (передние/задние) 2/1

              Максимальная скорость движения (передняя/задняя) 40/16 км/ч

              Угол поворота 36 °

              Рабочее давление в гидросистеме 16 МПа

              Тормозная система Пневматическая

              Трансмиссия Liugong, планетарная

              Высота выгрузки 3120 мм

              Рабочий цикл 10,7 с.

              Максимальное усилие вырывания ковшом 167 кН

              Размер шин 23,5-25

              Рулевой механизм:Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом

              Габариты 7900?2970?3450 мм

              Клиренс 485 мм

              Шины 23,5-25


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