Самосвал SHACMAN 8x4 SX3318DT366

Модель / тип кабины F3000 двухдверная, двухместная, оборудована одним спальным местом, теплого типа для работы в холодных условиях, шумоизоляция (по немецкой технологии MAN F3000, с кондиционером
Тип двигателя Четырехтактный, шестицилиндровый, рядный, дизельный с турбонаддувом, интеркуллером, прямой впрыск, жидкостное охлаждение
Экологический класс двигателя Евро-5
Двигатель Weichai
Мощность (л.с.) 375
Рабочий объем (см3) 11596
Степень сжатия 17
Тип кузов : цельнометаллический, самосвального типа с односторонней разгрузкой, оборудован подогревом днища кузова выхлопными газами и гидроподъемником переднего размещения
Геометрия кузова, (ДхШхВ), мм 7600х2300х2000
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 10335х2490х3450
Минимальный клиренс, мм: 314
Снаряженная масса, кг 21000
Полная масса, кг 56000
Максимальная скорость движения, км/час 82
Аккумулятор 180 Ah для эксплуатации в условии низких температур
Основная комплектация : Гидромуфта, электростеклоподъемники, зимние тормозные магистрали, проводка, резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер
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