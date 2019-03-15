Самосвал SHACMAN 8x4 SX3318DT366

Описание товара

Модель / тип кабины F3000 двухдверная, двухместная, оборудована одним спальным местом, теплого типа для работы в холодных условиях, шумоизоляция (по немецкой технологии MAN F3000, с кондиционером

Тип двигателя Четырехтактный, шестицилиндровый, рядный, дизельный с турбонаддувом, интеркуллером, прямой впрыск, жидкостное охлаждение

Экологический класс двигателя Евро-5

Двигатель Weichai

Мощность (л.с.) 375

Рабочий объем (см3) 11596

Степень сжатия 17





Тип кузов : цельнометаллический, самосвального типа с односторонней разгрузкой, оборудован подогревом днища кузова выхлопными газами и гидроподъемником переднего размещения

Геометрия кузова, (ДхШхВ), мм 7600х2300х2000

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 10335х2490х3450

Минимальный клиренс, мм: 314

Снаряженная масса, кг 21000

Полная масса, кг 56000

Максимальная скорость движения, км/час 82

Аккумулятор 180 Ah для эксплуатации в условии низких температур





Основная комплектация : Гидромуфта, электростеклоподъемники, зимние тормозные магистрали, проводка, резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер





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