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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
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              Самосвал SHACMAN 8x4 SX3318DT366

              Телефон
              89622855244
              Продавец
              Магистраль
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              Описание товара

              Модель / тип кабины F3000 двухдверная, двухместная, оборудована одним спальным местом, теплого типа для работы в холодных условиях, шумоизоляция (по немецкой технологии MAN F3000, с кондиционером

              Тип двигателя Четырехтактный, шестицилиндровый, рядный, дизельный с турбонаддувом, интеркуллером, прямой впрыск, жидкостное охлаждение

              Экологический класс двигателя Евро-5

              Двигатель Weichai

              Мощность (л.с.) 375

              Рабочий объем (см3) 11596

              Степень сжатия 17


              Тип кузов : цельнометаллический, самосвального типа с односторонней разгрузкой, оборудован подогревом днища кузова выхлопными газами и гидроподъемником переднего размещения

              Геометрия кузова, (ДхШхВ), мм 7600х2300х2000

              Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 10335х2490х3450

              Минимальный клиренс, мм: 314

              Снаряженная масса, кг 21000

              Полная масса, кг 56000

              Максимальная скорость движения, км/час 82

              Аккумулятор 180 Ah для эксплуатации в условии низких температур


              Основная комплектация : Гидромуфта, электростеклоподъемники, зимние тормозные магистрали, проводка, резиновые изделия, подогрев кузова, кондиционер


              Доставка в любой регион РФ

              Стоимость уточняйте

              НДС включен

              Оформление в лизинг или кредит по всей тер-рии РФ

              Гарантия от завода-производителя


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