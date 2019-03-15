Самосвал SHACMAN 6x4 SX3258DR384

Описание товара

Тип кабины MAN F2000 утепленная (северный вариант), цельнометаллическая,откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль

Установлена система Глонасс

Мосты (усиленные/ 4 стремянки) : передняя ось 7,5Т MAN, задний мост 16Т STR

Количество мест в кабине 2

Номинальная грузоподъемность 31 т

Двигатель WEICHAI WP10.336E40 Euro5 дизельный, 6-цилиндровый, рядный

КПП 12JSD160TA

Рабочий объем двигателя, см3 9 726

Максимальная мощность (л.с. (кВт) при об/мин) 336 (276) 1 900

Топливный бак, л 380

Внутренний объем кузова, м3 19,32

Расход топлива л/100 км 36 л

Снаряженная масса, кг 15400

Допустимая полная масса, кг 31000

Основная комплектация: Гидромуфта,зеркало заднего вида с электроподогревом, медный водяной бак, зимние тормозные магистрали, подогрев кузова, кондиционер, противооткатное устройство

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНА МОЧЕВИНА!





НДС включен

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