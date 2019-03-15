Самосвал SHACMAN 6x4 SX3258DR384

Тип кабины MAN F2000 утепленная (северный вариант), цельнометаллическая,откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль
Установлена система Глонасс
Мосты (усиленные/ 4 стремянки) : передняя ось 7,5Т MAN, задний мост 16Т STR
Количество мест в кабине 2
Номинальная грузоподъемность 31 т
Двигатель WEICHAI WP10.336E40 Euro5 дизельный, 6-цилиндровый, рядный
КПП 12JSD160TA
Рабочий объем двигателя, см3 9 726
Максимальная мощность (л.с. (кВт) при об/мин) 336 (276) 1 900
Топливный бак, л 380
Внутренний объем кузова, м3 19,32
Расход топлива л/100 км 36 л
Снаряженная масса, кг 15400
Допустимая полная масса, кг 31000
Основная комплектация: Гидромуфта,зеркало заднего вида с электроподогревом, медный водяной бак, зимние тормозные магистрали, подогрев кузова, кондиционер, противооткатное устройство
ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНА МОЧЕВИНА!
НДС включен
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