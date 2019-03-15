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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
              4 750 000

              Самосвал SHACMAN 6x4 SX3258DR384

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Тип кабины MAN F2000 утепленная (северный вариант), цельнометаллическая,откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль

              Установлена система Глонасс

              Мосты (усиленные/ 4 стремянки) : передняя ось 7,5Т MAN, задний мост 16Т STR

              Количество мест в кабине 2

              Номинальная грузоподъемность 31 т

              Двигатель WEICHAI WP10.336E40 Euro5 дизельный, 6-цилиндровый, рядный

              КПП 12JSD160TA 

              Рабочий объем двигателя, см3 9 726

              Максимальная мощность (л.с. (кВт) при об/мин) 336 (276) 1 900

              Топливный бак, л 380

              Внутренний объем кузова, м3 19,32

              Расход топлива л/100 км 36 л

              Снаряженная масса, кг 15400

              Допустимая полная масса, кг 31000

               

              Основная комплектация: Гидромуфта,зеркало заднего вида с электроподогревом, медный водяной бак, зимние тормозные магистрали, подогрев кузова, кондиционер, противооткатное устройство

              ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНА МОЧЕВИНА!


              НДС включен

              Оформление в лизинг или кредит по всей тер-рии РФ

              Гарантия от завода-производителя





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