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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
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              Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
              XCMG, погрузчики, XCMG, XCMG, LW500FN, XCMG, ZL50GV, XCMG, ZL50FV
              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Двигатель SHANGCHAI (разработ. Caterpillar)

              Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение

              Мощность 220 л.с.

              Номинальная частота вращения 2200 об/мин

              Управление Рычажное

              Грузоподъемность 5000 кг 

              Отопитель печка

              Макс. тяговое усилие 156 кН

              Внешние габаритные размеры 8000*3016*3515мм

              Вес 16800 кг 

              Мин. радиус разворота 6172 мм 

              Шины 23.5-25

              Колесная база 2900 мм

              Скорость движения вперед, км/ч   

              • 1 передача 13.5

              • 2 передача 38

              Скорость движения назад, км/ч 

              • 1 передача 17

              Объем ковша 3.0 м3

              Высота разгрузки, мм 3500


              В КОМПЛЕКТЕ К ПОГРУЗЧИКУ ИДУТ:

              1.Набор фильтров

              2.Сумка с инструментами

              3.Руководство по эксплуатации (русский язык)

              4.Гарантийное обслуживание


              Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ

              Доставка товара в любой регион

              Работаем с НДС

              Гарантия

              Техника проходит полную предпродажную подготовку 


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