Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN

Двигатель SHANGCHAI (разработ. Caterpillar)
Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение
Мощность 220 л.с.
Номинальная частота вращения 2200 об/мин
Управление Рычажное
Грузоподъемность 5000 кг
Отопитель печка
Макс. тяговое усилие 156 кН
Внешние габаритные размеры 8000*3016*3515мм
Вес 16800 кг
Мин. радиус разворота 6172 мм
Шины 23.5-25
Колесная база 2900 мм
Скорость движения вперед, км/ч
• 1 передача 13.5
• 2 передача 38
Скорость движения назад, км/ч
• 1 передача 17
Объем ковша 3.0 м3
Высота разгрузки, мм 3500
В КОМПЛЕКТЕ К ПОГРУЗЧИКУ ИДУТ:
1.Набор фильтров
2.Сумка с инструментами
3.Руководство по эксплуатации (русский язык)
4.Гарантийное обслуживание
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Работаем с НДС
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