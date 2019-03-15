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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
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              Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
              XCMG, LW300FN, погрузчики, XCMG, XCMG, LW300F, LW300F, XCMG, ZL30FV
              Продавец
              Магистраль
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              Описание товара

              Мощность, кВт/л.с. 92/125

              Двигатель Weichai

              Управление Рычаги

              Номинальная грузоподъемность, кг 3000

              Макс. тяговое усилие, кН 90

              Суммарное время рабочего цикла, с 10.3

              Время подъема стрелы, с 5.65

              Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 6905 x 2470 x 3028

              Вес, кг 10000

              Мин. радиус разворота, мм 5925

              Шины 17.5-25

              Колесная база, мм 2600

              Скорость движения вперед, км/ч

              • 1 передача 10

              • 2 передача 16

              • 3 передача 21

              • 4 передача 35

              Скорость движения назад, км/ч 

              • 1 передача 14

              • 2 передача 25

              Параметры ковша

              Объем ковша, 1.8 м3

              Высота разгрузки, мм 2892

              Макс. усилие отрыва, кН120


              Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ

              Доставка товара в любой регион

              Работаем с НДС

              Гарантия

              Техника проходит полную предпродажную подготовку 

              Стоимость уточняйте у специалистов



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