Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN

Мощность, кВт/л.с. 92/125
Двигатель Weichai
Управление Рычаги
Номинальная грузоподъемность, кг 3000
Макс. тяговое усилие, кН 90
Суммарное время рабочего цикла, с 10.3
Время подъема стрелы, с 5.65
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 6905 x 2470 x 3028
Вес, кг 10000
Мин. радиус разворота, мм 5925
Шины 17.5-25
Колесная база, мм 2600
Скорость движения вперед, км/ч
• 1 передача 10
• 2 передача 16
• 3 передача 21
• 4 передача 35
Скорость движения назад, км/ч
• 1 передача 14
• 2 передача 25
Параметры ковша
Объем ковша, 1.8 м3
Высота разгрузки, мм 2892
Макс. усилие отрыва, кН120
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