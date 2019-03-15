Фронтальный погрузчик SZM 933

Ковш увеличенный 2,0 м3
Грузоподъемность 3000кг
Установлена Быстросъемная каретка
Трехконтурный
Отопитель: Печка ( 2 шт., для холодных регионов)
Джойстиковое управление
Осевая база 2950мм
Колесная база 1800мм
Минимальный дорожный просвет 380мм
Максимальная высота разгрузки 3600 мм (по нижнюю кромку ковша)
Расстояние разгрузки 980мм
Вес 8 000 кг
Двигатель Weichai Deutz WP6G125E22 (по немец.технологии)
дизельный, с водяным охлаждением, 6-цилиндровый, установлен эл. предпусковой подогреватель двигателя
Мин. расход топлива, 210 г/кВт*ч
Номинальная мощность двигателя / скорость вращения 125/л.с./2200 об./мин
Установлен Предпусковой подогрев двигателя
Внешние габаритные размеры 6800*2425*3050мм
Шины 17.5-25
Дорожный просвет, 370 мм
Макс. Преодолеваемый уклон, 30°
Макс. скорость движения 25-30 км/ч
Доп.комплектация: Камера заднего вида (цветная), проблесковый маячок, USB - магнитола, регулируемая рулевая колонка, LED – фары.
В наличии на складе продавца большой выбор навесного оборудования: вилы паллетные, ямобур, ковш-челюсть, челюстной захват, шнекоротер и пр.
Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ. Мы аккредитованы в крупнейших банках и лизинговых компаниях РФ.
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