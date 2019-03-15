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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
              2 200 000

              Фронтальный погрузчик SZM 933

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Магистраль
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              Описание товара

              Ковш увеличенный 2,0 м3

              Грузоподъемность 3000кг

              Установлена Быстросъемная каретка 

              Трехконтурный

              Отопитель: Печка ( 2 шт., для холодных регионов)

              Джойстиковое управление

              Осевая база 2950мм

              Колесная база 1800мм

              Минимальный дорожный просвет 380мм

              Максимальная высота разгрузки 3600 мм (по нижнюю кромку ковша)

              Расстояние разгрузки 980мм

              Вес 8 000 кг

              Двигатель Weichai Deutz WP6G125E22 (по немец.технологии)

              дизельный, с водяным охлаждением, 6-цилиндровый, установлен эл. предпусковой подогреватель двигателя

              Мин. расход топлива, 210 г/кВт*ч

              Номинальная мощность двигателя / скорость вращения 125/л.с./2200 об./мин

              Установлен Предпусковой подогрев двигателя

              Внешние габаритные размеры 6800*2425*3050мм

              Шины 17.5-25

              Дорожный просвет, 370 мм

              Макс. Преодолеваемый уклон, 30°

              Макс. скорость движения 25-30 км/ч

              Доп.комплектация: Камера заднего вида (цветная), проблесковый маячок, USB - магнитола, регулируемая рулевая колонка, LED – фары.

              В наличии на складе продавца большой выбор навесного оборудования: вилы паллетные, ямобур, ковш-челюсть, челюстной захват, шнекоротер и пр.


              Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ. Мы аккредитованы в крупнейших банках и лизинговых компаниях РФ.

              Доставка товара в любой регион транспортной компанией

              Работаем с НДС

              Гарантия

              Техника проходит полную предпродажную подготовку 

              Стоимость уточняйте у специалистов


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