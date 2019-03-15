Фронтальный погрузчик SZM 933

Описание товара

Ковш увеличенный 2,0 м3

Грузоподъемность 3000кг

Установлена Быстросъемная каретка

Трехконтурный

Отопитель: Печка ( 2 шт., для холодных регионов)

Джойстиковое управление

Осевая база 2950мм

Колесная база 1800мм

Минимальный дорожный просвет 380мм

Максимальная высота разгрузки 3600 мм (по нижнюю кромку ковша)

Расстояние разгрузки 980мм

Вес 8 000 кг

Двигатель Weichai Deutz WP6G125E22 (по немец.технологии)

дизельный, с водяным охлаждением, 6-цилиндровый, установлен эл. предпусковой подогреватель двигателя

Мин. расход топлива, 210 г/кВт*ч

Номинальная мощность двигателя / скорость вращения 125/л.с./2200 об./мин

Установлен Предпусковой подогрев двигателя

Внешние габаритные размеры 6800*2425*3050мм

Шины 17.5-25

Дорожный просвет, 370 мм

Макс. Преодолеваемый уклон, 30°

Макс. скорость движения 25-30 км/ч

Доп.комплектация: Камера заднего вида (цветная), проблесковый маячок, USB - магнитола, регулируемая рулевая колонка, LED – фары.

В наличии на складе продавца большой выбор навесного оборудования: вилы паллетные, ямобур, ковш-челюсть, челюстной захват, шнекоротер и пр.





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