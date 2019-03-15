Фронтальный погрузчик SZM ZL30

Грузоподъемность 2500 кг
Вес 6,0 тонн
Быстросъемная каретка: данная функция позволяет оператору, не выходя из кабины, производить замену навесного оборудования на фронтальном погрузчике
Трехконтурный
Объем ковша 1.50 м3
Джойстиковое управление
Двигатель YUCHAI (один из крупнейших и надежных производителей двигателей в мире)
Мощность двигателя 90 л.с
Тип двигателя рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением
Установлен предпусковой подогрев двигателя
КПП автоматическая
Количество контуров три
Колесная база 1750 мм
Радиус поворота 4500 мм
Колесная формула 4х4 (полный привод)
Габаритные размеры 6400*2280*2950 мм
Высота разгрузки 3600 мм (по нижнюю кромку ковша)
Общее время цикла 15 с
Скорость передвижения 25-30 км/ч
Доп.опции:камера заднего вида (цветная)/проблесковый маячок/регулируемая рулевая колонка/LED – фары.
В наличии на складе большой выбор навесного оборудования: отвал снежный, вилы паллетные, ковш-челюсть, челюстной захват, ямобур, шнекоротер, щетка дорожная и пр.
В комплекте к погрузчику идут:
1.Набор фильтров;
2.Сумка с инструментами;
3.Руководство по эксплуатации (русский язык;
4.Сервисная книжка;
5.Гарантия
Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ. Мы аккредитованы в крупнейших банках и лизинговых компаниях РФ.
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Работаем с НДС
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