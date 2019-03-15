Фронтальный погрузчик SZM ZL30

Описание товара

Грузоподъемность 2500 кг

Вес 6,0 тонн

Быстросъемная каретка: данная функция позволяет оператору, не выходя из кабины, производить замену навесного оборудования на фронтальном погрузчике

Трехконтурный

Объем ковша 1.50 м3

Джойстиковое управление

Двигатель YUCHAI (один из крупнейших и надежных производителей двигателей в мире)

Мощность двигателя 90 л.с

Тип двигателя рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением

Установлен предпусковой подогрев двигателя

КПП автоматическая

Количество контуров три

Колесная база 1750 мм

Радиус поворота 4500 мм

Колесная формула 4х4 (полный привод)

Габаритные размеры 6400*2280*2950 мм

Высота разгрузки 3600 мм (по нижнюю кромку ковша)

Общее время цикла 15 с

Скорость передвижения 25-30 км/ч

Доп.опции:камера заднего вида (цветная)/проблесковый маячок/регулируемая рулевая колонка/LED – фары.

В наличии на складе большой выбор навесного оборудования: отвал снежный, вилы паллетные, ковш-челюсть, челюстной захват, ямобур, шнекоротер, щетка дорожная и пр.





В комплекте к погрузчику идут:

1.Набор фильтров;

2.Сумка с инструментами;

3.Руководство по эксплуатации (русский язык;

4.Сервисная книжка;

5.Гарантия





Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ. Мы аккредитованы в крупнейших банках и лизинговых компаниях РФ.

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Работаем с НДС

Гарантия

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