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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
              1 400 000

              Фронтальный погрузчик SZM ZL30

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность 2500 кг

              Вес 6,0 тонн

              Быстросъемная каретка: данная функция позволяет оператору, не выходя из кабины, производить замену навесного оборудования на фронтальном погрузчике

              Трехконтурный

              Объем ковша 1.50 м3

              Джойстиковое управление

              Двигатель YUCHAI (один из крупнейших и надежных производителей двигателей в мире)

              Мощность двигателя 90 л.с

              Тип двигателя рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением

              Установлен предпусковой подогрев двигателя

              КПП автоматическая

              Количество контуров три

              Колесная база 1750 мм

              Радиус поворота 4500 мм

              Колесная формула 4х4 (полный привод)

              Габаритные размеры 6400*2280*2950 мм

              Высота разгрузки 3600 мм (по нижнюю кромку ковша)

              Общее время цикла 15 с

              Скорость передвижения 25-30 км/ч

              Доп.опции:камера заднего вида (цветная)/проблесковый маячок/регулируемая рулевая колонка/LED – фары.

              В наличии на складе большой выбор навесного оборудования: отвал снежный, вилы паллетные, ковш-челюсть, челюстной захват, ямобур, шнекоротер, щетка дорожная и пр.


              В комплекте к погрузчику идут:

              1.Набор фильтров; 

              2.Сумка с инструментами;

              3.Руководство по эксплуатации (русский язык;

              4.Сервисная книжка;

              5.Гарантия 


              Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ. Мы аккредитованы в крупнейших банках и лизинговых компаниях РФ.

              Доставка товара в любой регион транспортной компанией

              Работаем с НДС

              Гарантия

              Техника проходит полную предпродажную подготовку 

              Стоимость уточняйте у специалистов


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