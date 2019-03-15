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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
              850 000

              Фронтальный погрузчик SZM ZL18

              Телефон
              89622855244
              Ключевые слова:
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              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность 1,6 кг

              Ковш 0,8м3

              Трехконтурный (доп.гидроразводка)

              Двигатель Xinchai

              Мощность двигателя / крутящий момент 45 л.с./2200 об/мин

              Джойстиковое управление

              Отопитель: Печка

              Вентилятор

              Высота разгрузки 3,3 метра

              Колесная база 1400 мм

              Минимальный дорожный просвет 380мм

              Расстояние разгрузки 860мм

              Габаритные размеры (длина-ширина-высота) 5150х1790х2600 мм

              Шины 23.5/70-16

              Возможна установка навесного оборудования:отвал/вилы/челюсть/ковш-челюсть и пр.

              Доп.комплектация: Проблесковый маячок,камера заднего вида,магнитола


              Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ

              Доставка товара в любой регион

              Работаем с НДС

              Гарантия

              Техника проходит полную предпродажную подготовку 

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