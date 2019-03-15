Фронтальный погрузчик SZM ZL18

Грузоподъемность 1,6 кг
Ковш 0,8м3
Трехконтурный (доп.гидроразводка)
Двигатель Xinchai
Мощность двигателя / крутящий момент 45 л.с./2200 об/мин
Джойстиковое управление
Отопитель: Печка
Вентилятор
Высота разгрузки 3,3 метра
Колесная база 1400 мм
Минимальный дорожный просвет 380мм
Расстояние разгрузки 860мм
Габаритные размеры (длина-ширина-высота) 5150х1790х2600 мм
Шины 23.5/70-16
Возможна установка навесного оборудования:отвал/вилы/челюсть/ковш-челюсть и пр.
Доп.комплектация: Проблесковый маячок,камера заднего вида,магнитола
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