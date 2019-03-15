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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
              4 000 000

              Каток дорожный XCMG XS183J

              Телефон
              89622855244
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              Продавец
              Магистраль
              0
              Описание товара

              Рабочий вес (кг) 18000

              Распределение веса на переднюю ось (кг) 9000

              Распределение веса на заднюю ось (кг) 9000

              Статическая линейная нагрузка (Н/см) 422

              Скорость передвижения (км/ч):

              I вперед 2.54

              II вперед 4.97

              III вперед 10.51

              I назад 2.52

              II назад 4.98

              III назад -

              Преодолеваемый подъем на уклоне (%) 30

              Минимальный радиус разворота (мм) 6500

              Тормозной путь (м) <3.8

              Минимальный клиренс (мм) 448

              Частота вибрации (Гц) 28

              Амплитуда колебаний (мм) 1.9/0.95

              Центробежная сила (кН) 320/160

              Ширина вибрационного барабана (мм) 2130

              Двигатель Shanghai Diesel 8D156.2G2B1

              Мощность (кВт/об.мин.) 118/1800

              Внешние габариты:

              Общая длина (мм) 6220

              Общая ширина (мм) 2300

              Общая высота (мм) 3200

              Осевая база (мм) 3180

              Угол поворота (°) ±33

              Угол наклона (°) ±11


              Доставка в любой регион

              Лизинг, безналичный и наличный расчет

              Полное предпродажное ТО

              Гарантия от завода-производителя

              НДС включен


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