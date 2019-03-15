Каток дорожный XCMG XS183J

Рабочий вес (кг) 18000
Распределение веса на переднюю ось (кг) 9000
Распределение веса на заднюю ось (кг) 9000
Статическая линейная нагрузка (Н/см) 422
Скорость передвижения (км/ч):
I вперед 2.54
II вперед 4.97
III вперед 10.51
I назад 2.52
II назад 4.98
III назад -
Преодолеваемый подъем на уклоне (%) 30
Минимальный радиус разворота (мм) 6500
Тормозной путь (м) <3.8
Минимальный клиренс (мм) 448
Частота вибрации (Гц) 28
Амплитуда колебаний (мм) 1.9/0.95
Центробежная сила (кН) 320/160
Ширина вибрационного барабана (мм) 2130
Двигатель Shanghai Diesel 8D156.2G2B1
Мощность (кВт/об.мин.) 118/1800
Внешние габариты:
Общая длина (мм) 6220
Общая ширина (мм) 2300
Общая высота (мм) 3200
Осевая база (мм) 3180
Угол поворота (°) ±33
Угол наклона (°) ±11
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