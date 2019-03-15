Каток дорожный XCMG XS163J

Рабочий вес (кг) 16000
Распределение веса на переднюю ось (кг) 7700
Распределение веса на заднюю ось (кг) 8300
Статическая линейная нагрузка (Н/см) 362
Преодолеваемый подъем на уклоне (%) 30
Минимальный радиус разворота (мм) 6500
Тормозной путь (м) <4.6
Минимальный клиренс (мм) 448
Частота вибрации (Гц) 28
Амплитуда колебаний (мм) 1.9/0.95
Центробежная сила (кН) 290/145
Диаметр вибрационного барабана (мм) 1523
Ширина вибрационного барабана (мм) 2130
Двигатель
Модель двигателя Shanghai Diesel 8D156.2G2B1
Мощность (кВт/об.мин.) 115/1800
Внешние габариты
Общая длина (мм) 6220
Общая ширина (мм) 2340
Общая высота (мм) 3200
Осевая база (мм) 3120
Угол поворота (°) ±33
Угол наклона (°) ±11
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