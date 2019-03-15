Каток дорожный XCMG XS143J

рабочий вес, кг 14000
вес модуля вальца, кг 7000
преодолеваемый уклон, % 30
ширина вальца, мм 2130
диаметр вальца, мм 1523
статическая линейная нагрузка, Н/см 322
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95
частота, Гц 28
центробежная сила, кН 274/137
рабочая скорость, км/ч 2.7/4.8/10.5
дорожный просвет, мм 431
радиус поворота внешний, мм 6800
модель двигателя SHANGCHAI
мощность 140 л.с.
габаритные размеры, мм 6010Х2350Х3160
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