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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.03.2019
              3 200 000

              Каток дорожный XCMG XS143J

              Телефон
              89622855244
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              Продавец
              Магистраль
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              Описание товара

              рабочий вес, кг 14000

              вес модуля вальца, кг 7000

              преодолеваемый уклон, % 30

              ширина вальца, мм 2130

              диаметр вальца, мм 1523

              статическая линейная нагрузка, Н/см 322

              амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95

              частота, Гц 28

              центробежная сила, кН 274/137

              рабочая скорость, км/ч 2.7/4.8/10.5

              дорожный просвет, мм 431

              радиус поворота внешний, мм 6800

              модель двигателя SHANGCHAI

              мощность 140 л.с.

              габаритные размеры, мм 6010Х2350Х3160


              Доставка в любой регион

              Лизинг, безналичный и наличный расчет

              Полное предпродажное ТО

              Гарантия от завода-производителя

              НДС включен

              Стоимость уточняйте

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