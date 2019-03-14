Жатка валковая навесная жвн-6В

Описание товара

Осуществляем поставку во все регионы.

Технические характеристики





Ширина захвата 6м





Рабочая скоростьдо 12км/ч





Транспортная скорость 18км/ч





Производительность 4,8га/ч





Высота среза 70…200мм





Ширина платформы 1070…1250мм





Ширина выбросного окна 1010…1250мм





Кол-во двойных ходов ножа 453,6дв.х/мин





Частота вращения мотовила 24…64об.мин.





Масса 1065кг





Тип привода МПН по типу Schumacher





Предназначена для покоса стеблей зерновых культур и последующего их укладывания в валки;





Допустимо использование как прокосочника;





Используется для раздельного сбора урожая;





Показывает высокую производительность – около 5 гектаров в час (4,8 га);





Высокое качество укладывания валка;





Упрощённая система технического обслуживания магистралей;





Надёжные технологические процессы;





Повышенная прочность механизмов агрегата;





Широкий спектр посевной, почвообрабатывающей техники в наличии и под заказ.