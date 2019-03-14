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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              860 000

              Жатка валковая навесная жвн-6В

              Телефон
              89050808611
              Ключевые слова:
              купить, жатку, купить, сельхозтехнику, алтайагроснаб
              Продавец
              Алтайагроснаб
              0
              Описание товара

              Осуществляем поставку во все регионы. 

              Технические характеристики


              Ширина захвата 6м


              Рабочая скоростьдо 12км/ч


              Транспортная скорость 18км/ч


              Производительность 4,8га/ч


              Высота среза 70…200мм


              Ширина платформы 1070…1250мм


              Ширина выбросного окна 1010…1250мм


              Кол-во двойных ходов ножа 453,6дв.х/мин


              Частота вращения мотовила 24…64об.мин.


              Масса 1065кг 


              Тип привода МПН по типу Schumacher


              Предназначена для покоса стеблей зерновых культур и последующего их укладывания в валки;


              Допустимо использование как прокосочника;


              Используется для раздельного сбора урожая;


              Показывает высокую производительность – около 5 гектаров в час (4,8 га);


              Высокое качество укладывания валка;


              Упрощённая система технического обслуживания магистралей;


              Надёжные технологические процессы;


              Повышенная прочность механизмов агрегата; 


              Широкий спектр посевной, почвообрабатывающей техники в наличии и под заказ. 

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