Жатка валковая навесная жвн-6В

Осуществляем поставку во все регионы.
Технические характеристики
Ширина захвата 6м
Рабочая скоростьдо 12км/ч
Транспортная скорость 18км/ч
Производительность 4,8га/ч
Высота среза 70…200мм
Ширина платформы 1070…1250мм
Ширина выбросного окна 1010…1250мм
Кол-во двойных ходов ножа 453,6дв.х/мин
Частота вращения мотовила 24…64об.мин.
Масса 1065кг
Тип привода МПН по типу Schumacher
Предназначена для покоса стеблей зерновых культур и последующего их укладывания в валки;
Допустимо использование как прокосочника;
Используется для раздельного сбора урожая;
Показывает высокую производительность – около 5 гектаров в час (4,8 га);
Высокое качество укладывания валка;
Упрощённая система технического обслуживания магистралей;
Надёжные технологические процессы;
Повышенная прочность механизмов агрегата;
Широкий спектр посевной, почвообрабатывающей техники в наличии и под заказ.