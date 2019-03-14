Электропогрузчики komatsu FB25EX -11(от 3 до 6 м)

Описание товара

Электрические погрузчики KOMATSU модели FB25EX -11 отличный выбор для проведения работ как на складе, так и в уличных условиях. На складе в Москве в наличии более 15 единиц данной модели!



Производитель: KOMATSU (Япония)



Марка; FB25EX -11



Год выпуска: 2006



Двигатель: Электрический



Грузоподъемность: 2500 кг



Наработка: от 3000 до 7500 м/ч



Высота подъема: от 3000 до 6000 мм.



Состояние АКБ - отличное, 48 Вольт, емкость от 450 до 750 А \ ч, 2016 - 2017 г.в.



Шины: Суперэластик (Износ 5%)



Коробка - Автомат



Зарядное устройство



ПСМ (паспорт самоходной машины)в наличии



Проведена полная предпродажная подготовка!



Состояние нового!



Гарантия 6месяцев или 400 м.ч. на все погрузчики!

Продажа погрузчиков с НДС.



Рассрочка-Кредит-Лизинг авто и электропогрузчиков!



Имеется возможность продажа погрузчиков через наших партнеров АО"ВТБ Лизинг"