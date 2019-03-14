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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              750 000

              Электропогрузчики komatsu FB25EX -11(от 3 до 6 м)

              Телефон
              +79584982446
              Продавец
              СТОЛИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
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              Описание товара
              Электрические погрузчики KOMATSU модели FB25EX -11 отличный выбор для проведения работ как на складе, так и в уличных условиях. На складе в Москве в наличии более 15 единиц данной модели! 

              Производитель: KOMATSU (Япония)

              Марка; FB25EX -11

              Год выпуска: 2006

              Двигатель: Электрический

              Грузоподъемность: 2500 кг

              Наработка: от 3000 до 7500 м/ч

              Высота подъема: от 3000 до 6000 мм.

              Состояние АКБ - отличное, 48 Вольт, емкость от 450 до 750 А \ ч, 2016 - 2017 г.в.

              Шины: Суперэластик (Износ 5%)

              Коробка - Автомат

              Зарядное устройство

              ПСМ (паспорт самоходной машины)в наличии

              Проведена полная предпродажная подготовка!

              Состояние нового! 

              Гарантия 6месяцев или 400 м.ч. на все погрузчики!
              Продажа погрузчиков с НДС.

              Рассрочка-Кредит-Лизинг авто и электропогрузчиков!

              Имеется возможность продажа погрузчиков через наших партнеров АО"ВТБ Лизинг"
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