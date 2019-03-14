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СТОЛИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Электропогрузчики komatsu FB25EX -11(от 3 до 6 м)
Добавлено
14.03.2019
750 000
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Электропогрузчики komatsu FB25EX -11(от 3 до 6 м)
Телефон
+79584982446
Продавец
СТОЛИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
0
Описание товара
Электрические погрузчики KOMATSU модели FB25EX -11 отличный выбор для проведения работ как на складе, так и в уличных условиях. На складе в Москве в наличии более 15 единиц данной модели!
Производитель: KOMATSU (Япония)
Марка; FB25EX -11
Год выпуска: 2006
Двигатель: Электрический
Грузоподъемность: 2500 кг
Наработка: от 3000 до 7500 м/ч
Высота подъема: от 3000 до 6000 мм.
Состояние АКБ - отличное, 48 Вольт, емкость от 450 до 750 А \ ч, 2016 - 2017 г.в.
Шины: Суперэластик (Износ 5%)
Коробка - Автомат
Зарядное устройство
ПСМ (паспорт самоходной машины)в наличии
Проведена полная предпродажная подготовка!
Состояние нового!
Гарантия 6месяцев или 400 м.ч. на все погрузчики!
Продажа погрузчиков с НДС.
Рассрочка-Кредит-Лизинг авто и электропогрузчиков!
Имеется возможность продажа погрузчиков через наших партнеров АО"ВТБ Лизинг"
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