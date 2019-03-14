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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              1 350 000

              Автопогрузчик Komatsu FD30T-17 (3 тонны)

              Телефон
              +79584982446
              Продавец
              СТОЛИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
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              Описание товара
              Марка погрузчика: FD30T-17

              Производитель: KOMATSU (Япония)

              Год выпуска: 2011

              Грузоподъемность: 3 тн

              Мачта: Трехступенчатая со свободным ходом

              Высота подъема: 4700 мм.

              Опции; Сайдшифтер (горизонтальное смещение каретки)

              Коробка Автомат

              Наработка; 3438 м/ч

              Двигатель: Дизельный

              Вилы 1100мм.

              Шины: Суперэластик (цельнолитые)

              Гарантия 6 мес.!
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