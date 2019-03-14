Электропогрузчики Komatsu (от 1 до 2.5 тонн)

Описание товара

Компания"СТОЛИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ" в связи с наступлением Нового Года, желает всем успехов и предлагает скидки на все электропогрузчики от всемирно известного производителя KOMATSU!



В наличии на складе электропогрузчики грузоподъемностью от 1 до 2,5 тонн и высотой подъема каретки от 3 до 6 метров!



Ждем вас на нашем складе =)