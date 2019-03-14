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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              650 000

              Электропогрузчики Komatsu (от 1 до 2.5 тонн)

              Телефон
              +79584982446
              Продавец
              СТОЛИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
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              Описание товара
              Компания"СТОЛИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ" в связи с наступлением Нового Года, желает всем успехов и предлагает скидки на все электропогрузчики от всемирно известного производителя KOMATSU!

              В наличии на складе электропогрузчики грузоподъемностью от 1 до 2,5 тонн и высотой подъема каретки от 3 до 6 метров!

              Ждем вас на нашем складе =)
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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