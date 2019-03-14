Фронтальный погрузчик lonking CDM 853

Описание товара

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Грузоподъемность - 5 300 кг

Объём ковша - 3 куб. м

Эксплуатационная масса 16 000 кг

Управление рабочим оборудованием джойстик

Высота выгрузки (по креплению ковша к стреле погрузчика) - 4 136 мм

Рабочее давление гидросистемы 16 МПа

Продолжительность рабочего цикла 11,5 сек

Максимально преодолимый подъем 29° град

Модель двигателя Weichai WD10G220E21

Мощность двигателя - 220 л.с.

Тип коробки передач - планетарная, с переключением под нагрузкой, реверсивная.

Заправочные емкости / топливный бак 280 л

Заправочные емкости / гидравлика 250 л



Цена указана на складе поставщика, включает утилизационный сбор и НДС 20%.