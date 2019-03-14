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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              4 800 000

              Фронтальный погрузчик lonking CDM 853

              Телефон
              +79606469191
              Продавец
              Автокар
              0
              Описание товара
              Продажа от официального дистрибьютора без посредников!
              Грузоподъемность - 5 300 кг
              Объём ковша - 3 куб. м
              Эксплуатационная масса 16 000 кг
              Управление рабочим оборудованием джойстик
              Высота выгрузки (по креплению ковша к стреле погрузчика) - 4 136 мм
              Рабочее давление гидросистемы 16 МПа
              Продолжительность рабочего цикла 11,5 сек
              Максимально преодолимый подъем 29° град
              Модель двигателя Weichai WD10G220E21
              Мощность двигателя - 220 л.с.
              Тип коробки передач - планетарная, с переключением под нагрузкой, реверсивная.
              Заправочные емкости / топливный бак 280 л
              Заправочные емкости / гидравлика 250 л

              Цена указана на складе поставщика, включает утилизационный сбор и НДС 20%.
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