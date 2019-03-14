Фронтальный погрузчик lonking CDM 853

Продажа от официального дистрибьютора без посредников! Грузоподъемность - 5 300 кг Объём ковша - 3 куб. м Эксплуатационная масса 16 000 кг Управление рабочим оборудованием джойстик Высота выгрузки (по креплению ковша к стреле погрузчика) - 4 136 мм Рабочее давление гидросистемы 16 МПа Продолжительность рабочего цикла 11,5 сек Максимально преодолимый подъем 29° град Модель двигателя Weichai WD10G220E21 Мощность двигателя - 220 л.с. Тип коробки передач - планетарная, с переключением под нагрузкой, реверсивная. Заправочные емкости / топливный бак 280 л Заправочные емкости / гидравлика 250 л
Цена указана на складе поставщика, включает утилизационный сбор и НДС 20%.