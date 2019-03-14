Лазерный Уровень stayer (штатив)

Описание товара

Построитель плоскостей STAYER 34960"MASTER""LASER-Max" лазерный самовыравнивающийся, точность +/-1 мм/м, дальность 10 м.. Резьба: дюйм, Дальность луча: 10 м.



Лазерный построитель плоскостей STAYER 34960 LASERMAX серии MASTER предназначен для профессионального применения, используется для проведения разметочных работ внутри помещений. Изготовлен на прецизионном оборудовании, что обеспечивает высокую точность разметочных работ. Значительно повышает производительность труда, позволяет выполнять разметочные операции одному человеку.



Точность нивелирования 0,5 мм/м.



3 режима проецирования линий: - самовыравнивающиеся линии по горизонтали - самовыравнивающиеся линии по вертикали - самовыравнивающийся крест

Режим блокировки линий для работы под наклоном

Прецизионная маятниковая система состоит из высокоточных фрезерованных деталей и оснащена магнитным компенсатором с диапазоном выравнивания ±4°

Дополнительная резьба для установки на штатив 3/4"

Поворотное основание 360° со шкалой

Блокировка компенсатора защищает маятниковую систему от повреждения при транспортировке и возможном внешнем механическом воздействии на лазерный нивелир

Подвеска как дополнительный способ крепления.