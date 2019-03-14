Гильотина ножная stalex Q01-1.6x1320B

Описание товара

Полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления.

Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа. Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль.



- полностью сварная стальная конструкция

- прижим фиксирует лист перед моментом рубки

- упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места)

- высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5º)

- ножи из высокоуглеродистой стали

- передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей)

- ограничитель глубины подачи материала – до 800мм в стандартной комплектации

- узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор)

- простая регулировка положения ножной педали

- регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости)

Макс. длина реза 1320 мм

Макс. толщина реза (мягкая сталь, цветные металлы) 1.6 мм

Макс. толщина реза стали (с прочностью σв ≤400МПА) 1.2 мм

Глубина стола 300 мм

Передние удлинители 625 мм

Ограничитель глубины подачи материала с мерной линейкой 800 мм

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1800х600х1200 мм

Масса нетто/брутто 470 / 570 кг

Гильотина ножная Stalex Q01-1.5х1320 - 128 252 ₽

Гильотина ручная Stalex Q01-0.8х2540 - 196 652 ₽