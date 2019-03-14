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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              108 521

              Гильотина ножная stalex Q01-1.6x1320B

              Телефон
              +79603666721
              Продавец
              Импульс
              0
              Описание товара
              Полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления. 
              Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа. Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль.

              - полностью сварная стальная конструкция
              - прижим фиксирует лист перед моментом рубки
              - упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места)
              - высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5º)
              - ножи из высокоуглеродистой стали
              - передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей)
              - ограничитель глубины подачи материала – до 800мм в стандартной комплектации
              - узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор)
              - простая регулировка положения ножной педали
              - регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости)
              Макс. длина реза 1320 мм
              Макс. толщина реза (мягкая сталь, цветные металлы) 1.6 мм
              Макс. толщина реза стали (с прочностью σв ≤400МПА) 1.2 мм
              Глубина стола 300 мм
              Передние удлинители 625 мм
              Ограничитель глубины подачи материала с мерной линейкой 800 мм
              Габаритные размеры (ДхШхВ) 1800х600х1200 мм
              Масса нетто/брутто 470 / 570 кг
              Гильотина ножная Stalex Q01-1.5х1320 - 128 252 ₽ 
              Гильотина ручная Stalex Q01-0.8х2540 - 196 652 ₽
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