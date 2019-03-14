Гильотина ножная stalex Q01-1.6x1320B

Полностью сварная конструкция данной гильотины чрезвычайно устойчивая и надежная. При использовании станка на производстве можно достичь значительного снижения трудозатрат за счет отличных режущих качеств оборудования и несложного управления. Модель оснащена резаками из высокоуглеродистой стали и механизмом надежного прижима листа. Гильотина имеет ограничитель глубины подачи заготовки до 800 мм и ножную педаль.
- полностью сварная стальная конструкция - прижим фиксирует лист перед моментом рубки - упор для фиксации листа по двум сторонам станка (2 места) - высокая режущая способность (угол наклона лезвия – около 5º) - ножи из высокоуглеродистой стали - передние удлинители – 625 мм в стандартной комплектации (2 удлинителя, 4 позиции для установки удлинителей) - ограничитель глубины подачи материала – до 800мм в стандартной комплектации - узел регулировки зазора между ножами (салазки + упор) - простая регулировка положения ножной педали - регулировка прогиба ножа и/или середины балки для увеличенной жёсткости (усилитель жёсткости) Макс. длина реза 1320 мм Макс. толщина реза (мягкая сталь, цветные металлы) 1.6 мм Макс. толщина реза стали (с прочностью σв ≤400МПА) 1.2 мм Глубина стола 300 мм Передние удлинители 625 мм Ограничитель глубины подачи материала с мерной линейкой 800 мм Габаритные размеры (ДхШхВ) 1800х600х1200 мм Масса нетто/брутто 470 / 570 кг Гильотина ножная Stalex Q01-1.5х1320 - 128 252 ₽ Гильотина ручная Stalex Q01-0.8х2540 - 196 652 ₽