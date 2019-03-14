Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-500

Описание товара

Ручной станок для резки металла STALEX HS на разборной станине отличается небольшими размерами и весом, а, следовательно, высоким уровнем мобильности. На этой гильотине удобно производить резку рулонного металла. У станка нет практически никаких ограничений по длине листа. Такая уникальная особенность обеспечена тем, что станок оснащен консольным механизмом крепления ножа.

Рабочая длина, мм - 500

Макс. толщина листа, мм - 1,5

Габариты упаковки, мм - 770х270х420

Масса нетто/брутто, кг - 37/47

Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-800, (1,5/800мм.)- 21 704 ₽

Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1000, (1,5/1000мм.)- 24 335 ₽

Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1300, (1,5/1300мм.)- 33 543 ₽

Гильотина ручная сабельного типа Stalex KHS-1250, (1,0/1250мм.) - 165 740 ₽