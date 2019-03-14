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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              15 785

              Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-500

              Телефон
              +79603666721
              Продавец
              Импульс
              0
              Описание товара
              Ручной станок для резки металла STALEX HS на разборной станине отличается небольшими размерами и весом, а, следовательно, высоким уровнем мобильности. На этой гильотине удобно производить резку рулонного металла. У станка нет практически никаких ограничений по длине листа. Такая уникальная особенность обеспечена тем, что станок оснащен консольным механизмом крепления ножа.
              Рабочая длина, мм - 500
              Макс. толщина листа, мм - 1,5
              Габариты упаковки, мм - 770х270х420
              Масса нетто/брутто, кг - 37/47
              Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-800, (1,5/800мм.)- 21 704 ₽ 
              Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1000, (1,5/1000мм.)- 24 335 ₽ 
              Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1300, (1,5/1300мм.)- 33 543 ₽ 
              Гильотина ручная сабельного типа Stalex KHS-1250, (1,0/1250мм.) - 165 740 ₽
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