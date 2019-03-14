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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              14 469

              Станок зиговочный ручной Stalex RM-08

              Телефон
              +79603666721
              Продавец
              Импульс
              0
              Описание товара
              Зиговка RM-08 предназначена для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля и отделки торцов.
              Макс. толщина стального листа, σв <400 MРa - 0,8 мм
              Вылет роликов - 177 мм
              Габаритные размеры - 500х450х160 мм
              Масса нетто/брутто - 22/24 кг
              Станок зиговочный ручной Stalex TB-12 - 39 462 ₽
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