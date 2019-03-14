Станок зиговочный ручной Stalex RM-08

Описание товара

Зиговка RM-08 предназначена для работы с листовым металлом при изготовлении соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других работ, связанных с соединением и отбортовкой металла. Модель RM08 комплектуется шестью наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля и отделки торцов.

Макс. толщина стального листа, σв <400 MРa - 0,8 мм

Вылет роликов - 177 мм

Габаритные размеры - 500х450х160 мм

Масса нетто/брутто - 22/24 кг

Станок зиговочный ручной Stalex TB-12 - 39 462 ₽