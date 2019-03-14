Станок для гибки арматуры Stalex DR12

Описание товара

Это универсальный и производительный станок из линейки оборудования для гибки стальной арматуры и прутьев. STALEX DR-12 обладает небольшим весом и малыми габаритами. Отлично дополнит производственную линию или отдельные площадки, где осуществляются строительные работы.

Техническая оснащенность подразумевает надежную фиксацию заготовки в специальных зажимах и подвижный вал для ее сгибания. Кроме того, в конструкцию включены ограничители угла сгибания и глубины подачи прута или арматуры.



Особенности:



• Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций).

• Отличная производительность и возможность обрабатывать арматуру и стальные прутья диаметром до 12 мм.

• Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства.

• Возможность крепления на любой верстак.

• Станок Stalex DR-12 оснащен ограничителем угла гиба и ограничителем длинны подачи прута.

Максимальный размер гибки 12 мм

Габаритные размеры 1030х305х140 мм

Масса нетто/брутто 10/11 кг

Станок для гибки арматуры Stalex DR16 - 5 750 ₽

Станок для гибки арматуры Stalex DR20 - 6 250 ₽