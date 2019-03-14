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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              5 350

              Станок для гибки арматуры Stalex DR12

              Телефон
              +79603666721
              Продавец
              Импульс
              0
              Описание товара
              Это универсальный и производительный станок из линейки оборудования для гибки стальной арматуры и прутьев. STALEX DR-12 обладает небольшим весом и малыми габаритами. Отлично дополнит производственную линию или отдельные площадки, где осуществляются строительные работы. 
              Техническая оснащенность подразумевает надежную фиксацию заготовки в специальных зажимах и подвижный вал для ее сгибания. Кроме того, в конструкцию включены ограничители угла сгибания и глубины подачи прута или арматуры.

              Особенности:

              • Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций). 
              • Отличная производительность и возможность обрабатывать арматуру и стальные прутья диаметром до 12 мм. 
              • Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства. 
              • Возможность крепления на любой верстак. 
              • Станок Stalex DR-12 оснащен ограничителем угла гиба и ограничителем длинны подачи прута.
              Максимальный размер гибки 12 мм
              Габаритные размеры 1030х305х140 мм
              Масса нетто/брутто 10/11 кг
              Станок для гибки арматуры Stalex DR16 - 5 750 ₽ 
              Станок для гибки арматуры Stalex DR20 - 6 250 ₽
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