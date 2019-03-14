Описание товара
Рольганги - роликовые столы, предназначенные для подачи заготовок к станку, в зону резания и отвода после пиления от станка длинных заготовок.
Регулируемая высота рольганга делает его универсальным для широкого спектра станков.
Рольганг универсальный Stalex 2000 мм предназначен для подачи заготовок к станку, а также для отвода длинных заготовок после пиления.
На Рольганг универсальный Stalex 2000 мм возможно установить передвижной Упор для рольганга универсального Stalex для резки заготовок на необходимую длину с высокой точностью и повторяемостью.
Длина, мм - 2150
Ширина роликов, мм - 280
Грузоподъемность, кг/м - 180
Минимальная высота, мм - 600
Максимальная высота, мм -1020
Диаметр ролика, мм - 50
Кол-во роликов, шт - 9
Общие размеры, мм - 2150х400х160
Масса, кг - 68
Рольганг универсальный Stalex 3000 мм. - 26950 руб