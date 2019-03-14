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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              23 400

              Рольганг универсальный Stalex 2000 мм

              Телефон
              +79603666721
              Продавец
              Импульс
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              Описание товара
              Рольганги - роликовые столы, предназначенные для подачи заготовок к станку, в зону резания и отвода после пиления от станка длинных заготовок. 
              Регулируемая высота рольганга делает его универсальным для широкого спектра станков. 
              Рольганг универсальный Stalex 2000 мм предназначен для подачи заготовок к станку, а также для отвода длинных заготовок после пиления. 
              На Рольганг универсальный Stalex 2000 мм возможно установить передвижной Упор для рольганга универсального Stalex для резки заготовок на необходимую длину с высокой точностью и повторяемостью. 
              Длина, мм - 2150
              Ширина роликов, мм - 280
              Грузоподъемность, кг/м - 180
              Минимальная высота, мм - 600
              Максимальная высота, мм -1020
              Диаметр ролика, мм - 50
              Кол-во роликов, шт - 9
              Общие размеры, мм - 2150х400х160
              Масса, кг - 68
              Рольганг универсальный Stalex 3000 мм. - 26950 руб
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