Описание товара

Рольганги - роликовые столы, предназначенные для подачи заготовок к станку, в зону резания и отвода после пиления от станка длинных заготовок.

Регулируемая высота рольганга делает его универсальным для широкого спектра станков.

Рольганг универсальный Stalex 2000 мм предназначен для подачи заготовок к станку, а также для отвода длинных заготовок после пиления.

На Рольганг универсальный Stalex 2000 мм возможно установить передвижной Упор для рольганга универсального Stalex для резки заготовок на необходимую длину с высокой точностью и повторяемостью.

Длина, мм - 2150

Ширина роликов, мм - 280

Грузоподъемность, кг/м - 180

Минимальная высота, мм - 600

Максимальная высота, мм -1020

Диаметр ролика, мм - 50

Кол-во роликов, шт - 9

Общие размеры, мм - 2150х400х160

Масса, кг - 68

Рольганг универсальный Stalex 3000 мм. - 26950 руб