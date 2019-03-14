Описание товара

Станина чертеж 1049104000 вес 7150 кг дробилка смд110

Цена продукции завода по запросу.

Предлагаем к поставке запасные части для щековых и конусных дробилок.



Щековая дробилка СМД-110А:

Болт с шайбой 1063001230

Болт специальный 4845000013

Клин 1049002015

Клин верхний левый 4845000019

Клин верхний правый 4845000018

Клин нижний левый 4845000022

Клин нижний правый 4845000021

Клин регулировочный 1049103006

Кольцо 484501101110

Кольцо 484501100910

Кольцо 0. 403. 14100620

Кольцо 484480201730

Кольцо резиновое 4822002007

Крышка в сборе 1052907100

Крышка стакана 104910200410

Крышка щеки(12 или 16 отверстий) 104910200110

Крышка корпуса,Бугель шт 1049104101

Корпус подшипника шт 1049104100

Манжета армированная 1, 2-270*320-18

Манжета армированная 1, 2-340*380-18

Масленка 1. 2Ц6хр ГОСТ 19853

Маховик 4845002002

Механизм регулирования щели 1049106000

Механизм регулирования щели 1049106000

Ограждение маховика СМД-110. 4845005000

Ограждение привода СМД-110. 4845006000

Ограждение пружины 4825400700

Ось 4013121030

Палец 4842600004

Палец 4822701054

Планка 4844802023

Планка 4822002047

Плита дробящая неподвижная 4845000002

Плита дробящая подвижная 4845011016

Плита распорная 4845000025

Подшипник 2556 ГОСТ 520

Подшипник 3556

Подшипник 3644 ГОСТ 520

Ползун 1049103101

Ползун 1049103100

Привод СМД-110. 4845008000-50

Пробка ? трубная в сборе 1069302700

Пробка G3/4-В ч. 459930000014

Проволока 2, 0-I ГОСТ 3282

Проволока 2, 0-I ГОСТ 3282

Прокладка 1049002016

Прокладка 1049102005

Прокладка 1049102002/10/20

Пружина 4824400006

Пружина 4856002004

Ремень Д 6300

Рым-болт М16. 019 ГОСТ 4751

Рычаг 4845000012

Салазки 48450081003

Стакан левый 1049102100

Стакан правый 1049102200

Стопор 4835703008

Сухарь 1049102029

Сухарь к тяге 4822000006

Тарелка пружины 4825400021

Трещётка 4825400500

Тяга пружины 4845007000

Упор 4822800030

Упор 4822701058

Фартук 4816202017

Фартук 1049103004

Шайба 4845002022

Шайба 20. 65Г. 019 ГОСТ 6402

Шайба 20. 65Г. 019 ГОСТ 6402

Шайба 27/35 ч. 257590000504

Шайба концевая 4824403028

Шайба концевая ф90

Шайба отгибная 4835703009

Шкаф управления 1049116100

Шкив 1049102009

Шкив 4845008003

Шкив 4845002014

Шпилька М48х3 4816201043

Шплинт 6, 3х40. 019 ГОСТ 397

Шплинт 8х90. 019 ГОСТ 397

Шпонка тангенциальная 4836404014

Шпонка тангенциальная 4824403026

Штифт 1049102008

Щека 1049102003

Щека в сборе 1049102000

Вал эксцентриковый 4845011001

Винт 0. 409514001-14

Винт 105290700110

Винт натяжной М24х220. 019

Винт 1049103005

Винт 1049103001

Втулка 4845011002

Гайка 4816201044

Гайка 4844802031

Гайка левая 4842600015