Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              1 000

              Станина чертеж 1049104000 вес 7150 кг дробилка смд110

              Телефон
              83537470050
              Продавец
              ГЦМ
              0
              Описание товара
              Станина чертеж 1049104000 вес 7150 кг дробилка смд110
              Цена продукции завода по запросу. 
              Предлагаем к поставке запасные части для щековых и конусных дробилок.

              Щековая дробилка СМД-110А: 
              Болт с шайбой 1063001230 
              Болт специальный 4845000013 
              Клин 1049002015 
              Клин верхний левый 4845000019 
              Клин верхний правый 4845000018 
              Клин нижний левый 4845000022 
              Клин нижний правый 4845000021 
              Клин регулировочный 1049103006 
              Кольцо 484501101110 
              Кольцо 484501100910 
              Кольцо 0. 403. 14100620 
              Кольцо 484480201730 
              Кольцо резиновое 4822002007 
              Крышка в сборе 1052907100 
              Крышка стакана 104910200410 
              Крышка щеки(12 или 16 отверстий) 104910200110 
              Крышка корпуса,Бугель шт 1049104101 
              Корпус подшипника шт 1049104100 
              Манжета армированная 1, 2-270*320-18
              Манжета армированная 1, 2-340*380-18
              Масленка 1. 2Ц6хр ГОСТ 19853
              Маховик 4845002002 
              Механизм регулирования щели 1049106000 
              Механизм регулирования щели 1049106000 
              Ограждение маховика СМД-110. 4845005000 
              Ограждение привода СМД-110. 4845006000 
              Ограждение пружины 4825400700 
              Ось 4013121030 
              Палец 4842600004 
              Палец 4822701054 
              Планка 4844802023 
              Планка 4822002047 
              Плита дробящая неподвижная 4845000002 
              Плита дробящая подвижная 4845011016 
              Плита распорная 4845000025 
              Подшипник 2556 ГОСТ 520
              Подшипник 3556
              Подшипник 3644 ГОСТ 520
              Ползун 1049103101 
              Ползун 1049103100 
              Привод СМД-110. 4845008000-50 
              Пробка ? трубная в сборе 1069302700 
              Пробка G3/4-В ч. 459930000014
              Проволока 2, 0-I ГОСТ 3282
              Проволока 2, 0-I ГОСТ 3282
              Прокладка 1049002016 
              Прокладка 1049102005 
              Прокладка 1049102002/10/20 
              Пружина 4824400006 
              Пружина 4856002004 
              Ремень Д 6300
              Рым-болт М16. 019 ГОСТ 4751
              Рычаг 4845000012 
              Салазки 48450081003 
              Стакан левый 1049102100 
              Стакан правый 1049102200 
              Стопор 4835703008 
              Сухарь 1049102029 
              Сухарь к тяге 4822000006 
              Тарелка пружины 4825400021 
              Трещётка 4825400500 
              Тяга пружины 4845007000 
              Упор 4822800030 
              Упор 4822701058 
              Фартук 4816202017 
              Фартук 1049103004 
              Шайба 4845002022 
              Шайба 20. 65Г. 019 ГОСТ 6402
              Шайба 20. 65Г. 019 ГОСТ 6402
              Шайба 27/35 ч. 257590000504
              Шайба концевая 4824403028 
              Шайба концевая ф90
              Шайба отгибная 4835703009
              Шкаф управления 1049116100 
              Шкив 1049102009 
              Шкив 4845008003 
              Шкив 4845002014 
              Шпилька М48х3 4816201043 
              Шплинт 6, 3х40. 019 ГОСТ 397
              Шплинт 8х90. 019 ГОСТ 397
              Шпонка тангенциальная 4836404014 
              Шпонка тангенциальная 4824403026 
              Штифт 1049102008 
              Щека 1049102003 
              Щека в сборе 1049102000 
              Вал эксцентриковый 4845011001 
              Винт 0. 409514001-14 
              Винт 105290700110 
              Винт натяжной М24х220. 019
              Винт 1049103005 
              Винт 1049103001 
              Втулка 4845011002 
              Гайка 4816201044 
              Гайка 4844802031 
              Гайка левая 4842600015
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store