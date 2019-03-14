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ГЦМ
Станина чертеж 1049104000 вес 7150 кг дробилка смд110
Добавлено
14.03.2019
1 000
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Станина чертеж 1049104000 вес 7150 кг дробилка смд110
Телефон
83537470050
Продавец
ГЦМ
0
Описание товара
Станина чертеж 1049104000 вес 7150 кг дробилка смд110
Цена продукции завода по запросу.
Предлагаем к поставке запасные части для щековых и конусных дробилок.
Щековая дробилка СМД-110А:
Болт с шайбой 1063001230
Болт специальный 4845000013
Клин 1049002015
Клин верхний левый 4845000019
Клин верхний правый 4845000018
Клин нижний левый 4845000022
Клин нижний правый 4845000021
Клин регулировочный 1049103006
Кольцо 484501101110
Кольцо 484501100910
Кольцо 0. 403. 14100620
Кольцо 484480201730
Кольцо резиновое 4822002007
Крышка в сборе 1052907100
Крышка стакана 104910200410
Крышка щеки(12 или 16 отверстий) 104910200110
Крышка корпуса,Бугель шт 1049104101
Корпус подшипника шт 1049104100
Манжета армированная 1, 2-270*320-18
Манжета армированная 1, 2-340*380-18
Масленка 1. 2Ц6хр ГОСТ 19853
Маховик 4845002002
Механизм регулирования щели 1049106000
Механизм регулирования щели 1049106000
Ограждение маховика СМД-110. 4845005000
Ограждение привода СМД-110. 4845006000
Ограждение пружины 4825400700
Ось 4013121030
Палец 4842600004
Палец 4822701054
Планка 4844802023
Планка 4822002047
Плита дробящая неподвижная 4845000002
Плита дробящая подвижная 4845011016
Плита распорная 4845000025
Подшипник 2556 ГОСТ 520
Подшипник 3556
Подшипник 3644 ГОСТ 520
Ползун 1049103101
Ползун 1049103100
Привод СМД-110. 4845008000-50
Пробка ? трубная в сборе 1069302700
Пробка G3/4-В ч. 459930000014
Проволока 2, 0-I ГОСТ 3282
Проволока 2, 0-I ГОСТ 3282
Прокладка 1049002016
Прокладка 1049102005
Прокладка 1049102002/10/20
Пружина 4824400006
Пружина 4856002004
Ремень Д 6300
Рым-болт М16. 019 ГОСТ 4751
Рычаг 4845000012
Салазки 48450081003
Стакан левый 1049102100
Стакан правый 1049102200
Стопор 4835703008
Сухарь 1049102029
Сухарь к тяге 4822000006
Тарелка пружины 4825400021
Трещётка 4825400500
Тяга пружины 4845007000
Упор 4822800030
Упор 4822701058
Фартук 4816202017
Фартук 1049103004
Шайба 4845002022
Шайба 20. 65Г. 019 ГОСТ 6402
Шайба 20. 65Г. 019 ГОСТ 6402
Шайба 27/35 ч. 257590000504
Шайба концевая 4824403028
Шайба концевая ф90
Шайба отгибная 4835703009
Шкаф управления 1049116100
Шкив 1049102009
Шкив 4845008003
Шкив 4845002014
Шпилька М48х3 4816201043
Шплинт 6, 3х40. 019 ГОСТ 397
Шплинт 8х90. 019 ГОСТ 397
Шпонка тангенциальная 4836404014
Шпонка тангенциальная 4824403026
Штифт 1049102008
Щека 1049102003
Щека в сборе 1049102000
Вал эксцентриковый 4845011001
Винт 0. 409514001-14
Винт 105290700110
Винт натяжной М24х220. 019
Винт 1049103005
Винт 1049103001
Втулка 4845011002
Гайка 4816201044
Гайка 4844802031
Гайка левая 4842600015
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