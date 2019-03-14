Дробильное оборудование, щековая дробилка смд 109А

Описание товара

долго!

Предлагаем изготовление крупногабаритных деталей и изделий по чертежам заказчика.

Производим щековые дробилки СМД-108А, СМД-109А, СМД-110А, конусные дробилки КМД-1200 Гр и Т, КСД-1200 Гр и Т

Возможны скидки.



Технические характеристики щековой дробилки СМД-109А:

Параметр СМД-109А

Типоразмер ЩДС-4х9

Размер куска исходного материала, наибольший, мм -340

Ширина разгрузочной щели, мм- 40-90

Производительность, м³/ч -23-53

Мощность двигателя основного привода, кВт -45

Масса 10, 8 т.

Габаритные размеры без привода L x b x h, не более, мм

2500х2400х2200.



Предлагаем большой ассортимент запасных частей для СМД-109А:

Бункер 484480800000

Ремень С(В)-5000.0 ГОСТ-1284.1

Привод 484490500000

Ограждение привода 484491000000

Ограждение маховика 484490700000

Болт 1.2 М16х300 ст3кп2 ГОСТ 4379.1

Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915

Шайба С20.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371

Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915

Болт 1.2М36х1250 ГОСТ 24379.1

Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915

Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1

Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915

Шкаф управления СМД-109 А-Р 104901610000

Дробилка щековая СМД-109 А-Р 104901200020

Шайба 481480000800

Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915

Клин верхний правый 484490000400

Болт специальный 481480000700

Клин нижний правый 481680000200

Станина 104901100000

Клин верхний левый 484490000500

Клин нижний левый 481680000300

Плита дробящая неподвижная 484490000200

Ось 6- 30h12х100

Сухарь к тяге 482200000600

Шплинт 6, 3х40.019 ГОСТ 397

Винт 0.40951400114

Гайка М16-6Н5.019 ГОСТ 5915

Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402

Болт М16-6gх80.46.019 ГОСТ 7796

Ограждение пружины 482540070000

Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915

Шайба С30.02Ст3сп3.019 ГОСТ 11371

Тяга пружины 482540020000

Плита распорная 484490000600

Звено распорное 484480010000

Трещетка 482540050000

Пружина 482440000600

Механизм регулирования щели 104890500000

Тарелка пружины 482540002100

Щека в сборе 104900200010

Станина 104901100000

Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751

Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397

Гайка М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918

Шпилька М48х3 ГОСТ 397

Гайка 481620104400

Щека в сборе 104900200010

Клин правый 482200202800

Клин левый 482200203500

Болт 0.409511002-07

Прокладка 85х250х3 104900201600

Плита дробящая 484490201600

Щека 104900200200

Пробка G ¾-В

Шайба 27/35

Гайка 484480203100

Пружина 485600200400

Болт М12-6gх25.46.019 ГОСТ 7796

Планка 482200204700

Фартук 481620201700

Сухарь 484480202900

Болт 3М20-6х50.46.019 ГОСТ 7796

Планка 484480202300

Крышка щеки 104900200610

Манжета 1.2-270х320 0.305.321.00119

Прокладка 104900200700

Втулка 104890200700

Вал эксцентриковый 104900200100

Шкив 104900201100

Втулка 484490201400

Крышка стакана 104900200400



Качественные запчасти Нашего производства - долгая жизнь Вашего оборудования!

Готовы на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.