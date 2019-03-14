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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              1 000

              Дробильное оборудование, щековая дробилка смд 109А

              Телефон
              83537470050
              Продавец
              ГЦМ
              0
              Описание товара
              долго! 
              Предлагаем изготовление крупногабаритных деталей и изделий по чертежам заказчика. 
              Производим щековые дробилки СМД-108А, СМД-109А, СМД-110А, конусные дробилки КМД-1200 Гр и Т, КСД-1200 Гр и Т 
              Возможны скидки.

              Технические характеристики щековой дробилки СМД-109А: 
              Параметр СМД-109А 
              Типоразмер ЩДС-4х9 
              Размер куска исходного материала, наибольший, мм -340 
              Ширина разгрузочной щели, мм- 40-90 
              Производительность, м³/ч -23-53 
              Мощность двигателя основного привода, кВт -45 
              Масса 10, 8 т. 
              Габаритные размеры без привода L x b x h, не более, мм 
              2500х2400х2200.

              Предлагаем большой ассортимент запасных частей для СМД-109А: 
              Бункер 484480800000 
              Ремень С(В)-5000.0 ГОСТ-1284.1
              Привод 484490500000 
              Ограждение привода 484491000000 
              Ограждение маховика 484490700000 
              Болт 1.2 М16х300 ст3кп2 ГОСТ 4379.1
              Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915
              Шайба С20.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371
              Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915
              Болт 1.2М36х1250 ГОСТ 24379.1
              Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915
              Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1
              Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915
              Шкаф управления СМД-109 А-Р 104901610000 
              Дробилка щековая СМД-109 А-Р 104901200020 
              Шайба 481480000800 
              Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915
              Клин верхний правый 484490000400 
              Болт специальный 481480000700 
              Клин нижний правый 481680000200 
              Станина 104901100000 
              Клин верхний левый 484490000500 
              Клин нижний левый 481680000300 
              Плита дробящая неподвижная 484490000200 
              Ось 6- 30h12х100
              Сухарь к тяге 482200000600 
              Шплинт 6, 3х40.019 ГОСТ 397
              Винт 0.40951400114 
              Гайка М16-6Н5.019 ГОСТ 5915
              Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402
              Болт М16-6gх80.46.019 ГОСТ 7796
              Ограждение пружины 482540070000 
              Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915
              Шайба С30.02Ст3сп3.019 ГОСТ 11371
              Тяга пружины 482540020000 
              Плита распорная 484490000600 
              Звено распорное 484480010000 
              Трещетка 482540050000 
              Пружина 482440000600 
              Механизм регулирования щели 104890500000 
              Тарелка пружины 482540002100 
              Щека в сборе 104900200010 
              Станина 104901100000 
              Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751
              Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397
              Гайка М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918
              Шпилька М48х3 ГОСТ 397
              Гайка 481620104400 
              Щека в сборе 104900200010 
              Клин правый 482200202800 
              Клин левый 482200203500 
              Болт 0.409511002-07 
              Прокладка 85х250х3 104900201600 
              Плита дробящая 484490201600 
              Щека 104900200200 
              Пробка G ¾-В
              Шайба 27/35
              Гайка 484480203100 
              Пружина 485600200400 
              Болт М12-6gх25.46.019 ГОСТ 7796
              Планка 482200204700 
              Фартук 481620201700 
              Сухарь 484480202900 
              Болт 3М20-6х50.46.019 ГОСТ 7796
              Планка 484480202300 
              Крышка щеки 104900200610 
              Манжета 1.2-270х320 0.305.321.00119 
              Прокладка 104900200700 
              Втулка 104890200700 
              Вал эксцентриковый 104900200100 
              Шкив 104900201100 
              Втулка 484490201400 
              Крышка стакана 104900200400

              Качественные запчасти Нашего производства - долгая жизнь Вашего оборудования! 
              Готовы на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
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