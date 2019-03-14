Дробильное оборудование, щековая дробилка смд 109А

Описание товара
долго!
Предлагаем изготовление крупногабаритных деталей и изделий по чертежам заказчика.
Производим щековые дробилки СМД-108А, СМД-109А, СМД-110А, конусные дробилки КМД-1200 Гр и Т, КСД-1200 Гр и Т
Возможны скидки.
Технические характеристики щековой дробилки СМД-109А:
Параметр СМД-109А
Типоразмер ЩДС-4х9
Размер куска исходного материала, наибольший, мм -340
Ширина разгрузочной щели, мм- 40-90
Производительность, м³/ч -23-53
Мощность двигателя основного привода, кВт -45
Масса 10, 8 т.
Габаритные размеры без привода L x b x h, не более, мм
2500х2400х2200.
Предлагаем большой ассортимент запасных частей для СМД-109А:
Бункер 484480800000
Ремень С(В)-5000.0 ГОСТ-1284.1
Привод 484490500000
Ограждение привода 484491000000
Ограждение маховика 484490700000
Болт 1.2 М16х300 ст3кп2 ГОСТ 4379.1
Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915
Шайба С20.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371
Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915
Болт 1.2М36х1250 ГОСТ 24379.1
Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915
Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1
Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915
Шкаф управления СМД-109 А-Р 104901610000
Дробилка щековая СМД-109 А-Р 104901200020
Шайба 481480000800
Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915
Клин верхний правый 484490000400
Болт специальный 481480000700
Клин нижний правый 481680000200
Станина 104901100000
Клин верхний левый 484490000500
Клин нижний левый 481680000300
Плита дробящая неподвижная 484490000200
Ось 6- 30h12х100
Сухарь к тяге 482200000600
Шплинт 6, 3х40.019 ГОСТ 397
Винт 0.40951400114
Гайка М16-6Н5.019 ГОСТ 5915
Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402
Болт М16-6gх80.46.019 ГОСТ 7796
Ограждение пружины 482540070000
Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915
Шайба С30.02Ст3сп3.019 ГОСТ 11371
Тяга пружины 482540020000
Плита распорная 484490000600
Звено распорное 484480010000
Трещетка 482540050000
Пружина 482440000600
Механизм регулирования щели 104890500000
Тарелка пружины 482540002100
Щека в сборе 104900200010
Станина 104901100000
Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751
Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397
Гайка М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918
Шпилька М48х3 ГОСТ 397
Гайка 481620104400
Щека в сборе 104900200010
Клин правый 482200202800
Клин левый 482200203500
Болт 0.409511002-07
Прокладка 85х250х3 104900201600
Плита дробящая 484490201600
Щека 104900200200
Пробка G ¾-В
Шайба 27/35
Гайка 484480203100
Пружина 485600200400
Болт М12-6gх25.46.019 ГОСТ 7796
Планка 482200204700
Фартук 481620201700
Сухарь 484480202900
Болт 3М20-6х50.46.019 ГОСТ 7796
Планка 484480202300
Крышка щеки 104900200610
Манжета 1.2-270х320 0.305.321.00119
Прокладка 104900200700
Втулка 104890200700
Вал эксцентриковый 104900200100
Шкив 104900201100
Втулка 484490201400
Крышка стакана 104900200400
Качественные запчасти Нашего производства - долгая жизнь Вашего оборудования!
Готовы на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.