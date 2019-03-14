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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              1 000

              Втулка промежуточная 4-490679 ксд1200

              Телефон
              83537470050
              Продавец
              ГЦМ
              0
              Описание товара
              Втулка промежуточная 4-490679 ксд1200 
              Втулка промежуточная чертеж 4-490679 предназначена для конусной дробилки КСД-1200, вес 29, 00 кг. Ст.35Л 
              Предлагаем к поставке втулки: 
              Втулка коническая 
              Втулка коническая верхняя 
              Втулка коническая нижняя 
              Втулка предохранительная 
              Втулка промежуточная 
              Втулка цилиндрическая цельная 
              Втулка цилиндрическая верхняя 
              Втулка цилиндрическая нижняя

              Изготавливаем запасные части для конусных дробилок различных моделей.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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