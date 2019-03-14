Описание товара

Втулка промежуточная 4-490679 ксд1200

Втулка промежуточная чертеж 4-490679 предназначена для конусной дробилки КСД-1200, вес 29, 00 кг. Ст.35Л

Предлагаем к поставке втулки:

Втулка коническая

Втулка коническая верхняя

Втулка коническая нижняя

Втулка предохранительная

Втулка промежуточная

Втулка цилиндрическая цельная

Втулка цилиндрическая верхняя

Втулка цилиндрическая нижняя



Изготавливаем запасные части для конусных дробилок различных моделей.