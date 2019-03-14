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BEGETON | ART
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ГЦМ
Втулка промежуточная 4-490679 ксд1200
Добавлено
14.03.2019
1 000
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Втулка промежуточная 4-490679 ксд1200
Телефон
83537470050
Продавец
ГЦМ
0
Описание товара
Втулка промежуточная 4-490679 ксд1200
Втулка промежуточная чертеж 4-490679 предназначена для конусной дробилки КСД-1200, вес 29, 00 кг. Ст.35Л
Предлагаем к поставке втулки:
Втулка коническая
Втулка коническая верхняя
Втулка коническая нижняя
Втулка предохранительная
Втулка промежуточная
Втулка цилиндрическая цельная
Втулка цилиндрическая верхняя
Втулка цилиндрическая нижняя
Изготавливаем запасные части для конусных дробилок различных моделей.
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