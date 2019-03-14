Втулка цилиндрическая 1277.01.303 кмд1750 ксд1750

Описание товара

Высококачественные запчасти собственного производства от «Завода ГорЦемМаш» для предприятий горнодобывающей промышленности и строительства.

Наши запчасти – первоклассное качество, выгодные цены.

Гарантия на все изготавливаемые запчасти и оборудование!

Броня конуса (КМД-1750 Гр и Т) 1277.05.311-1

Броня конуса (КСД-1750 Гр и Т) 1280.05.206-1

Броня неподвижная (КСД-Гр) 1280.07.309-2

Броня неподвижная (КМД-Гр) 1278.07.301-2

Броня неподвижная (КМД-Т) 1277.07.316

Воротник 1277.07.303

Воротник 1277.05.401-1

Втулка 1277.05.310

Плита распределителя 1277.05.304

Корпус чаши 1277.04.302

Конус дробящий (КМД-1750 Гр и Т) 1277.05.400СБ

Подпятник сферический 1277.04.301СБ

Втулка коническая 1277.03.301 СБ

Втулка цилиндрическая 1277.01.303 СБ

Вал эксцентрик 1277.03.303

Вал эксцентрик 1277.03.300СБ

Шестерня коническая с прямоуг. шп. 1277.02.310

Колесо коническое 1277.03.304-1

Вал приводной 1277.02.300-1



Предлагаем изготовление крупногабаритных деталей и изделий по чертежам заказчика.

Производство запасных частей на конусные и щековые дробилки.

Изготовление комплектующих для мельниц МШР, МШЦ...