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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              1 000

              Втулка цилиндрическая 1277.01.303 кмд1750 ксд1750

              Телефон
              83537470050
              Продавец
              ГЦМ
              0
              Описание товара
              Высококачественные запчасти собственного производства от «Завода ГорЦемМаш» для предприятий горнодобывающей промышленности и строительства. 
              Наши запчасти – первоклассное качество, выгодные цены. 
              Гарантия на все изготавливаемые запчасти и оборудование! 
              Броня конуса (КМД-1750 Гр и Т) 1277.05.311-1 
              Броня конуса (КСД-1750 Гр и Т) 1280.05.206-1 
              Броня неподвижная (КСД-Гр) 1280.07.309-2 
              Броня неподвижная (КМД-Гр) 1278.07.301-2 
              Броня неподвижная (КМД-Т) 1277.07.316 
              Воротник 1277.07.303 
              Воротник 1277.05.401-1 
              Втулка 1277.05.310 
              Плита распределителя 1277.05.304 
              Корпус чаши 1277.04.302 
              Конус дробящий (КМД-1750 Гр и Т) 1277.05.400СБ 
              Подпятник сферический 1277.04.301СБ 
              Втулка коническая 1277.03.301 СБ 
              Втулка цилиндрическая 1277.01.303 СБ 
              Вал эксцентрик 1277.03.303 
              Вал эксцентрик 1277.03.300СБ 
              Шестерня коническая с прямоуг. шп. 1277.02.310 
              Колесо коническое 1277.03.304-1 
              Вал приводной 1277.02.300-1

              Предлагаем изготовление крупногабаритных деталей и изделий по чертежам заказчика.
              Производство запасных частей на конусные и щековые дробилки.
              Изготовление комплектующих для мельниц МШР, МШЦ...
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