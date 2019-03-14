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ГЦМ
Втулка цилиндрическая 1277.01.303 кмд1750 ксд1750
Добавлено
14.03.2019
1 000
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Втулка цилиндрическая 1277.01.303 кмд1750 ксд1750
Телефон
83537470050
Продавец
ГЦМ
0
Описание товара
Высококачественные запчасти собственного производства от «Завода ГорЦемМаш» для предприятий горнодобывающей промышленности и строительства.
Наши запчасти – первоклассное качество, выгодные цены.
Гарантия на все изготавливаемые запчасти и оборудование!
Броня конуса (КМД-1750 Гр и Т) 1277.05.311-1
Броня конуса (КСД-1750 Гр и Т) 1280.05.206-1
Броня неподвижная (КСД-Гр) 1280.07.309-2
Броня неподвижная (КМД-Гр) 1278.07.301-2
Броня неподвижная (КМД-Т) 1277.07.316
Воротник 1277.07.303
Воротник 1277.05.401-1
Втулка 1277.05.310
Плита распределителя 1277.05.304
Корпус чаши 1277.04.302
Конус дробящий (КМД-1750 Гр и Т) 1277.05.400СБ
Подпятник сферический 1277.04.301СБ
Втулка коническая 1277.03.301 СБ
Втулка цилиндрическая 1277.01.303 СБ
Вал эксцентрик 1277.03.303
Вал эксцентрик 1277.03.300СБ
Шестерня коническая с прямоуг. шп. 1277.02.310
Колесо коническое 1277.03.304-1
Вал приводной 1277.02.300-1
Предлагаем изготовление крупногабаритных деталей и изделий по чертежам заказчика.
Производство запасных частей на конусные и щековые дробилки.
Изготовление комплектующих для мельниц МШР, МШЦ...
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