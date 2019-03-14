Опрыскиватели прецепные

Описание товара

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ОМПШ-2000 «БУРАН», (18 м) - прямое опускание штанг, 2000л бак.



ОМПШ-2500 «БУРАН» (18м) - прямое опускание штанг, 2500л бак.

ОМПШ-2500 «БУРАН» (21,6м) - параллелограммный механизм подъема штанг, 2500л бак.

ОМПШ-3000 «ШТОРМ» (24м) – параллелограммный механизм подъема штанг, модернизированный, полный автомат, 3000л бак.



ОМПШ-3000 «ШТОРМ» (28м) - параллелограммный механизм подъема штанг, полная гидравлика, компьютер Браво-180, емкость осн. бака 3000л, гидрокомпьютер с пультом управл, колеса 9.5*42, насос D-203, 3х позиц. форсунки, евромиксер.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОМПШ-2000 «БУРАН», 18 м



Буран (базовая комплектация) – распылительные форсунки (1-но позиционные).



Автоматизированная система работы опрыскивания ОМПШ за счет компьютера BRAVO 180



Ширина захвата, м. 18 м



Рабочая высота, м. 0,5-1,7



Емкость бака, л. 2000



Дополнительный бак



Регулируемая колея, м. от 1.4 до 1.8



Клиренс, м. 0,55



Прямой механизм подъема штанг по высоте;

Балансировка штанги: 2-х звеньевой механический узел стабилизации от поперечной раскачки и пружинный механизм стабилизации штанг от ударных нагрузок;

Гидравлический подъем, раскрытие/складывание крыльев из кабины трактора;

Линия опрыскивателя с 4-мя секциями

Форсунки однопозиционные Lechler ST-4 (красные)

Уровень жидкости – линейка

Насос опрыскивателя Immovilli Pompe (Италия) D-133

Управление опрыскиванием:



Панель общего (посекционного) отключения и ручной регулировкой расхода с манометром

Бак для чистой воды 120л и системой для внутренней промывки

Бачок для мытья рук.



Гарантия 1 год!