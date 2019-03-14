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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              393 321

              Опрыскиватели прецепные

              Телефон
              +79050808611
              Продавец
              Алтайагроснаб
              0
              Описание товара
              Осуществляем поставку во все регионы.

               Действует программа 1432

              ОМПШ-2000 «БУРАН», (18 м) - прямое опускание штанг, 2000л бак.

              ОМПШ-2500 «БУРАН» (18м) - прямое опускание штанг, 2500л бак.
              ОМПШ-2500 «БУРАН» (21,6м) - параллелограммный механизм подъема штанг, 2500л бак.
              ОМПШ-3000 «ШТОРМ» (24м) – параллелограммный механизм подъема штанг, модернизированный, полный автомат, 3000л бак.

              ОМПШ-3000 «ШТОРМ» (28м) - параллелограммный механизм подъема штанг, полная гидравлика, компьютер Браво-180, емкость осн. бака 3000л, гидрокомпьютер с пультом управл, колеса 9.5*42, насос D-203, 3х позиц. форсунки, евромиксер.

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОМПШ-2000 «БУРАН», 18 м

              Буран (базовая комплектация) – распылительные форсунки (1-но позиционные).

              Автоматизированная система работы опрыскивания ОМПШ за счет компьютера BRAVO 180

              Ширина захвата, м. 18 м

              Рабочая высота, м. 0,5-1,7

              Емкость бака, л. 2000

              Дополнительный бак

              Регулируемая колея, м. от 1.4 до 1.8

              Клиренс, м. 0,55

              Прямой механизм подъема штанг по высоте;
              Балансировка штанги: 2-х звеньевой механический узел стабилизации от поперечной раскачки и пружинный механизм стабилизации штанг от ударных нагрузок;
              Гидравлический подъем, раскрытие/складывание крыльев из кабины трактора;
              Линия опрыскивателя с 4-мя секциями
              Форсунки однопозиционные Lechler ST-4 (красные)
              Уровень жидкости – линейка
              Насос опрыскивателя Immovilli Pompe (Италия) D-133
              Управление опрыскиванием:

              Панель общего (посекционного) отключения и ручной регулировкой расхода с манометром
              Бак для чистой воды 120л и системой для внутренней промывки
              Бачок для мытья рук. 

              Гарантия 1 год!
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