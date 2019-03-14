Опрыскиватели прецепные

Описание товара
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ОМПШ-2000 «БУРАН», (18 м) - прямое опускание штанг, 2000л бак.
ОМПШ-2500 «БУРАН» (18м) - прямое опускание штанг, 2500л бак.
ОМПШ-2500 «БУРАН» (21,6м) - параллелограммный механизм подъема штанг, 2500л бак.
ОМПШ-3000 «ШТОРМ» (24м) – параллелограммный механизм подъема штанг, модернизированный, полный автомат, 3000л бак.
ОМПШ-3000 «ШТОРМ» (28м) - параллелограммный механизм подъема штанг, полная гидравлика, компьютер Браво-180, емкость осн. бака 3000л, гидрокомпьютер с пультом управл, колеса 9.5*42, насос D-203, 3х позиц. форсунки, евромиксер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОМПШ-2000 «БУРАН», 18 м
Буран (базовая комплектация) – распылительные форсунки (1-но позиционные).
Автоматизированная система работы опрыскивания ОМПШ за счет компьютера BRAVO 180
Ширина захвата, м. 18 м
Рабочая высота, м. 0,5-1,7
Емкость бака, л. 2000
Дополнительный бак
Регулируемая колея, м. от 1.4 до 1.8
Клиренс, м. 0,55
Прямой механизм подъема штанг по высоте;
Балансировка штанги: 2-х звеньевой механический узел стабилизации от поперечной раскачки и пружинный механизм стабилизации штанг от ударных нагрузок;
Гидравлический подъем, раскрытие/складывание крыльев из кабины трактора;
Линия опрыскивателя с 4-мя секциями
Форсунки однопозиционные Lechler ST-4 (красные)
Уровень жидкости – линейка
Насос опрыскивателя Immovilli Pompe (Италия) D-133
Управление опрыскиванием:
Панель общего (посекционного) отключения и ручной регулировкой расхода с манометром
Бак для чистой воды 120л и системой для внутренней промывки
Бачок для мытья рук.
Гарантия 1 год!