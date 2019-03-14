Сеялка зернотукотравяная 5,4 метра

Описание товара

Осуществляем поставку во все регионы.



Это новое поколение сеялок. Предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), других культур, близких к зерновым по размерам и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.) с одновременным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядках.



В комплектацию входит высевающий аппарат с комбинированной катушкой (сепаратором), для высева мелкосемянных культур (рапс, люпин, клевер).



Характеристики



— Ширина захвата 5,4 м

— Количество рядков 36

— Ширина междурядий 15 см

— Норма высева семян 5-400 кг/га

— Норма высева удобрений 25-200 кг/га

— Глубина заделки семян 30-80 мм

— Рабочая скорость 9-12 км/ч

— Производительность 4,9-6,5 га/ч

— Емкость бункера 1680 кг

— Габаритные размеры 6750/2950/2850

— Масса 2700 кг

— Агрегатируется с тракторами От 80 л/с

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Возможна комплектация:



(36 сошников, 15 см. междурядье, пружинные загортачи, агрегат. от 80 л/с)



(36 сошников, 72 ряда, 7,5 см. междурядье, пружинные загортачи, агрегат. от 80 л/с)



(36 сошников, 15 см. междурядье, прикатывающие катки, агрегат. от 80 л/с)



Широкий спектр посевной, почвообрабатывающей техники в наличии и под заказ.