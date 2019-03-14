Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              1 414 740

              Борона дисковая прицепная 7Х3ПК

              Ссылка на сайт продавца
              перейти
              Телефон
              +79050808611
              Ключевые слова:
              Купить, БДМ, Купить, дискатор, Алтайагроснаб, купить, SOLAR, FIELDS, Купить, БДМ, SOLAR, FIELDS, Купить, дискат
              Продавец
              Алтайагроснаб
              0
              Описание товара

              Осуществляем поставку во все регионы. 


              Стоимость по программе 1432



              Широкий спектр почвообрабатывающей техники в наличии и под заказ.



              Является официальным дилером производственной компании SOLAR FIELDS.



              ________________________________________________


              Дисковые бороны (дискаторы) серии бдм пк являются лучшим решением для мульчирования, разделки пластов многолетних растений, послеуборочной или поверхностной предпосевной обработки почвы глубиной до 150 мм при возделывании различных сельхозкультур.



              Применение тяжелых агрегатов — лучший вариант повышения плодородия и восстановления естественных гумусных слоев с минимальными затратами.



              Технические характеристики



              — Рабочая скорость км/ч до 12


              — Ширина захвата (мм) 7000


              — Масса с опорным шлейф-катком (кг) 6500


              — Количество режущих узлов (шт.) 68+1


              — Количество рядов (шт.) 3


              — Мощность трактора (л. с.) 280-320


              — Производительность (га/ч) до 8,4


              — Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф/катком (%) 35/20


              — Ширина со шлейф-катком(без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком(без шлейф-катка) (мм) 7270(7000)/ 1200/7220(6050)


              — Ширина в транспортном положении (мм) 3730


              — Дорожный просвет в транспортном положении (мм) 300


              — Диаметр рабочих органов (мм) 560


              — Расстояние между рядами дисков (мм) 1000


              — Расстояние между дисками (мм) 300


              — Глубина обработки (см) до 15

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store