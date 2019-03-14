Борона дисковая прицепная 7Х3ПК

Описание товара

Осуществляем поставку во все регионы.





Стоимость по программе 1432









Широкий спектр почвообрабатывающей техники в наличии и под заказ.









Является официальным дилером производственной компании SOLAR FIELDS.









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Дисковые бороны (дискаторы) серии бдм пк являются лучшим решением для мульчирования, разделки пластов многолетних растений, послеуборочной или поверхностной предпосевной обработки почвы глубиной до 150 мм при возделывании различных сельхозкультур.









Применение тяжелых агрегатов — лучший вариант повышения плодородия и восстановления естественных гумусных слоев с минимальными затратами.









Технические характеристики









— Рабочая скорость км/ч до 12





— Ширина захвата (мм) 7000





— Масса с опорным шлейф-катком (кг) 6500





— Количество режущих узлов (шт.) 68+1





— Количество рядов (шт.) 3





— Мощность трактора (л. с.) 280-320





— Производительность (га/ч) до 8,4





— Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф/катком (%) 35/20





— Ширина со шлейф-катком(без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком(без шлейф-катка) (мм) 7270(7000)/ 1200/7220(6050)





— Ширина в транспортном положении (мм) 3730





— Дорожный просвет в транспортном положении (мм) 300





— Диаметр рабочих органов (мм) 560





— Расстояние между рядами дисков (мм) 1000





— Расстояние между дисками (мм) 300





— Глубина обработки (см) до 15