Плуги комбинированные скоростные

Описание товара
Осуществляем поставку во все регионы
Модельный ряд:
ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9.
Так же на нашем складе имеются расходные материалы на данные плуги.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГА ПКС -8
Ширина захвата, 4,8 м
Количество корпусов, 8 шт
Глубина обработки, 12-35 см
По вертикальному лемеху до 35
По горизонтальным лемехам до 30
Производительность, 2,7-4,2 га/час
Удельный расход топлива 10-18 кг/га
Длина 6350
Ширина 2350
Высота 1500
Оборот пласта полный на 180 гр.
Масса, (не более) 1815 кг
Агрегатируется с тракторами 240-300 л.с
Универсальность плуга ПКС заключается в том, что его можно использовать в двух вариантах: для отвальной, безотвальной пахоты.
Плуги ПКС рекомендованы к применению на всех типах
почв.
Благодаря уникальным конструктарским решениям, исключается забивание заднего корпуса растительными остатками и порыв рамы плуга.