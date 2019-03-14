Плуги комбинированные скоростные

Описание товара

Осуществляем поставку во все регионы







Модельный ряд:



ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9.



Так же на нашем складе имеются расходные материалы на данные плуги.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГА ПКС -8



Ширина захвата, 4,8 м

Количество корпусов, 8 шт

Глубина обработки, 12-35 см

По вертикальному лемеху до 35

По горизонтальным лемехам до 30

Производительность, 2,7-4,2 га/час

Удельный расход топлива 10-18 кг/га

Длина 6350

Ширина 2350

Высота 1500

Оборот пласта полный на 180 гр.

Масса, (не более) 1815 кг

Агрегатируется с тракторами 240-300 л.с





Универсальность плуга ПКС заключается в том, что его можно использовать в двух вариантах: для отвальной, безотвальной пахоты.



Плуги ПКС рекомендованы к применению на всех типах

почв.



Благодаря уникальным конструктарским решениям, исключается забивание заднего корпуса растительными остатками и порыв рамы плуга.