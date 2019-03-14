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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              133 000

              Плуги комбинированные скоростные

              Телефон
              +79050808611
              Продавец
              Алтайагроснаб
              0
              Описание товара
              Осуществляем поставку во все регионы



              Модельный ряд:

               ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9. 

              Так же на нашем складе имеются расходные материалы на данные плуги.



              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГА ПКС -8 

              Ширина захвата, 4,8 м
              Количество корпусов, 8 шт
              Глубина обработки, 12-35 см
              По вертикальному лемеху до 35
              По горизонтальным лемехам до 30
              Производительность, 2,7-4,2 га/час 
              Удельный расход топлива 10-18 кг/га 
              Длина 6350
              Ширина 2350
              Высота 1500
              Оборот пласта полный на 180 гр. 
              Масса, (не более) 1815 кг 
              Агрегатируется с тракторами 240-300 л.с


              Универсальность плуга ПКС заключается в том, что его можно использовать в двух вариантах: для отвальной, безотвальной пахоты.

               Плуги ПКС рекомендованы к применению на всех типах
              почв. 

              Благодаря уникальным конструктарским решениям, исключается забивание заднего корпуса растительными остатками и порыв рамы плуга.
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