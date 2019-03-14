Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              0

              Сеялки Быстрица пневматические

              Телефон
              +79050808611
              Продавец
              Алтайагроснаб
              0
              Описание товара
              Являемся официальным дилером АО «Радиозавод»



               Универсальные сеялки"Быстрица" предназначены для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений в необработанную или обработанную почву.

              С-6ПС - анкерная, ширина захвата 6м.;
              С-6ПМ3 - однодисковый сошник, ширина захвата 6м.;
              С-6ПМ2 - двухдисковый сошник, ширина захвата 6м.;
              С-7,2 ПМ3- однодисковый сошник, ширина захвата 7,2 м.;
              С-7,2 ПМ2 - двухдисковый сошник, ширина захвата 7,2 м.;
              СНПП-5,6 - точного высева (кукуруза, подсолнечник, соя), ширина захвата 5,6м.

              Возможна комплектация с увеличенным бункером.
              Обязательное условие при поставке техники, ввод в эксплуатацию , сервисное обслуживание.
              Все расходные материалы всегда в наличии на складе.

              Гарантийный срок 2 года.



              С-6ПС - 1455 000 руб.

              Анкерный сошник с прикатывающим колесом — позволяет сеять в необработанную почву;
              Объем бункера 2300 дм3 (зерновое 1700 дм3, туковое 600 дм3);
              Ширина междурядий — 187,5 мм;
              Равномерная глубина заделки;
              Равномерное распределение посевного материала по всей ширине захвата.


              С-6ПМ3 - 880 000 руб. (цена по акции 2017 г.в.)

              Возможность работы на влажных почвах;
              Возможность работы с большим количеством пожнивных остатков;
              Однодисковые сошники с радиальными вырезами по контуру для лучшей проходимости на полях;
              Размещение сошников в шахматном порядке предотвращает нагребание почвы;
              Установка на амортизационных прокладках предохраняет сошники от повреждения.
               

              С-6ПМ2 - 1560 000 руб.

              Двухдисковые сошники с индивидуальной регулировкой заглубления;
              Копирование рельефа поля каждым сошником;
              Одновременное прикатывание почвы;
              Размещение сошников в шахматном порядке предотвращает нагребание почвы;
              Централизованная и индивидуальная (дополнительная) настройка давления сошников на почву.


              На основе универсальных пневматических сеялок созданы версии с увеличенным бункером — С-6ПМ2-01 и С-6ПМ3-01.

              Емкость бункера — 2300 дм3 (зерновое 1800 дм3, туковое 500 дм3).



              С-7,2ПМ3 - 1220 000 руб.

              Оптимальная ширина междурядий – 150 мм;
              Снижение расхода топлива на 1 га;
              Производительность выше на 20%;
              Объем бункера - 2300 дм3;
              Однодисковые сошники с радиальными вырезами по контуру для лучшей проходимости на полях.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store