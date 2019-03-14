Сеялки Быстрица пневматические

Описание товара

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Универсальные сеялки"Быстрица" предназначены для посева зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других), крестоцветных (рапса, редьки масличной), клевера, тимофеевки, люцерны и прочих семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений в необработанную или обработанную почву.



С-6ПС - анкерная, ширина захвата 6м.;

С-6ПМ3 - однодисковый сошник, ширина захвата 6м.;

С-6ПМ2 - двухдисковый сошник, ширина захвата 6м.;

С-7,2 ПМ3- однодисковый сошник, ширина захвата 7,2 м.;

С-7,2 ПМ2 - двухдисковый сошник, ширина захвата 7,2 м.;

СНПП-5,6 - точного высева (кукуруза, подсолнечник, соя), ширина захвата 5,6м.



Возможна комплектация с увеличенным бункером.

Обязательное условие при поставке техники, ввод в эксплуатацию , сервисное обслуживание.

Все расходные материалы всегда в наличии на складе.



Гарантийный срок 2 года.







С-6ПС - 1455 000 руб.



Анкерный сошник с прикатывающим колесом — позволяет сеять в необработанную почву;

Объем бункера 2300 дм3 (зерновое 1700 дм3, туковое 600 дм3);

Ширина междурядий — 187,5 мм;

Равномерная глубина заделки;

Равномерное распределение посевного материала по всей ширине захвата.





С-6ПМ3 - 880 000 руб. (цена по акции 2017 г.в.)



Возможность работы на влажных почвах;

Возможность работы с большим количеством пожнивных остатков;

Однодисковые сошники с радиальными вырезами по контуру для лучшей проходимости на полях;

Размещение сошников в шахматном порядке предотвращает нагребание почвы;

Установка на амортизационных прокладках предохраняет сошники от повреждения.





С-6ПМ2 - 1560 000 руб.



Двухдисковые сошники с индивидуальной регулировкой заглубления;

Копирование рельефа поля каждым сошником;

Одновременное прикатывание почвы;

Размещение сошников в шахматном порядке предотвращает нагребание почвы;

Централизованная и индивидуальная (дополнительная) настройка давления сошников на почву.





На основе универсальных пневматических сеялок созданы версии с увеличенным бункером — С-6ПМ2-01 и С-6ПМ3-01.



Емкость бункера — 2300 дм3 (зерновое 1800 дм3, туковое 500 дм3).







С-7,2ПМ3 - 1220 000 руб.



Оптимальная ширина междурядий – 150 мм;

Снижение расхода топлива на 1 га;

Производительность выше на 20%;

Объем бункера - 2300 дм3;

Однодисковые сошники с радиальными вырезами по контуру для лучшей проходимости на полях.