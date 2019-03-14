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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.03.2019
              1 900

              Портативные игровые приставки

              Телефон
              +79618863346
              Продавец
              Вин-Сервис
              0
              Описание товара
              Игровая приставка Retro Arcade 4500 руб
              Игровая консоль имеет 64bit операционную систему, размер экрана 4,3" TFT, встроенный динамик, разъём для TF карты, возможность подключения к TV, поддержку мультимедиа (изображения/музыка), сборник видеоигр, который включает в себя 3000 игр, 3 часа работы без подзарядки.
              Комплектация: портативная игровая консоль, 2 геймпада, зарядное устройство, аккумулятор, AV-кабель, руководство пользователя.

              Игровая приставка Game Station 1900 руб
              Игровая консоль имеет 8bit операционную систему, размер экрана 2,6" TFT, встроенный динамик, разъём для наушников, возможность подключения к TV, сборник видеоигр, который включает в себя 400 игр, 6 часов работы без подзарядки.
              Комплектация: портативная игровая консоль, зарядное устройство, аккумулятор, AV-кабель, руководство пользователя.
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