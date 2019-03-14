Портативные игровые приставки

Описание товара

Игровая приставка Retro Arcade 4500 руб

Игровая консоль имеет 64bit операционную систему, размер экрана 4,3" TFT, встроенный динамик, разъём для TF карты, возможность подключения к TV, поддержку мультимедиа (изображения/музыка), сборник видеоигр, который включает в себя 3000 игр, 3 часа работы без подзарядки.

Комплектация: портативная игровая консоль, 2 геймпада, зарядное устройство, аккумулятор, AV-кабель, руководство пользователя.



Игровая приставка Game Station 1900 руб

Игровая консоль имеет 8bit операционную систему, размер экрана 2,6" TFT, встроенный динамик, разъём для наушников, возможность подключения к TV, сборник видеоигр, который включает в себя 400 игр, 6 часов работы без подзарядки.

Комплектация: портативная игровая консоль, зарядное устройство, аккумулятор, AV-кабель, руководство пользователя.