Описание товара

Рулевая рейка Mitsubishi Galant, Eclipse 92-96



Цена: 7000 в обмен на Вашу рейку.



Производитель:​ KOYO



Состояние: после реставрации



Комплектация: Рейка без тяг, наконечников, пыльников.



Оригинальный номер: MR171516, MR198372, MR455283, MR455671, MR198375



Выгодная программа trade-in - сдай б/у рейку в счет новой или восстановленной



Гарантия: 6 месяцев.



Наш сервис предоставляет услуги в комплексе:



- Диагностика неполадок.

- Демонтаж и ремонт рулевой рейки, ремонт насоса ГУР, ремонт рулевого редуктора.

- Продажа рулевых реек.

- Промывка и очистка систем рулевого управления.

- Монтаж рулевой рейки, насоса ГУР или рулевого редуктора.



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