Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              7 000

              Рулевая рейка Mitsubishi Galant, Eclipse 92-96

              Телефон
              +79612902346
              Продавец
              АБС-АВТО
              0
              Описание товара
              Рулевая рейка Mitsubishi Galant, Eclipse 92-96

              Цена: 7000 в обмен на Вашу рейку.

              Производитель:​ KOYO

              Состояние: после реставрации

              Комплектация: Рейка без тяг, наконечников, пыльников.

              Оригинальный номер: MR171516, MR198372, MR455283, MR455671, MR198375

              Выгодная программа trade-in - сдай б/у рейку в счет новой или восстановленной

              Гарантия: 6 месяцев.

              Наш сервис предоставляет услуги в комплексе:

              - Диагностика неполадок.
              - Демонтаж и ремонт рулевой рейки, ремонт насоса ГУР, ремонт рулевого редуктора.
              - Продажа рулевых реек.
              - Промывка и очистка систем рулевого управления.
              - Монтаж рулевой рейки, насоса ГУР или рулевого редуктора.

              митсубиши / митсубиси / галант / эклипс
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store