Описание товара

Рулевая рейка с ГУР Kia Magentis, Carens 2006-2018



Производитель:​ оригинал



Состояние: после реставрации (реставрация с заменой продольного штока)



Комплектация: Рейка без тяг, наконечников и пыльников.



Оригинальный номер: 57710-2G020, 57710-2G021, 57710-2G001, 577102G211, 577102G221



Выгодная программа trade-in - сдай б/у рейку в счет новой или восстановленной



Гарантия: 6 месяцев.



Наш сервис предоставляет услуги в комплексе:



- Диагностика неполадок.

- Демонтаж и ремонт рулевой рейки, ремонт насоса ГУР, ремонт рулевого редуктора.

- Продажа рулевых реек.

- Промывка и очистка систем рулевого управления.

- Монтаж рулевой рейки, насоса ГУР или рулевого редуктора.



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