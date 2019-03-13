Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
АБС-АВТО
Рулевая рейка с гур Kia Magentis, Carens 2006-2018
Добавлено
13.03.2019
6 000
Сделать заказ
Рулевая рейка с гур Kia Magentis, Carens 2006-2018
Телефон
+79612902346
Продавец
АБС-АВТО
0
Описание товара
Рулевая рейка с ГУР Kia Magentis, Carens 2006-2018
Производитель: оригинал
Состояние: после реставрации (реставрация с заменой продольного штока)
Комплектация: Рейка без тяг, наконечников и пыльников.
Оригинальный номер: 57710-2G020, 57710-2G021, 57710-2G001, 577102G211, 577102G221
Выгодная программа trade-in - сдай б/у рейку в счет новой или восстановленной
Гарантия: 6 месяцев.
Наш сервис предоставляет услуги в комплексе:
- Диагностика неполадок.
- Демонтаж и ремонт рулевой рейки, ремонт насоса ГУР, ремонт рулевого редуктора.
- Продажа рулевых реек.
- Промывка и очистка систем рулевого управления.
- Монтаж рулевой рейки, насоса ГУР или рулевого редуктора.
киа / маджентис / каренс
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store