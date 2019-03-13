Ремонт и продажа рулевых реек на иномарки

Описание товара

Мы занимаемся профессиональным ремонтом и восстановлением :



Ремонт рулевых реек (механической / гидравлической)



Благодаря большому опыту работы в этом направлении и наличию всех запчастей мы выполняем ремонт агрегатов в течении 1 дня.



Гарантия на все работы от 6 месяцев.



Так же вы можете купить новую и восстановленную рулевую рейку на обмен и с гарантией 6 месяцев.



Доп. услуги:

Выезд мастера на место парковки.

Снятие/установка агрегатов.

Курьерская доставка.



Примерные цены на ремонт агрегатов:



Ремонт механической рулевой рейки 4000-6000 руб.

Ремонт гидравлической рулевой рейки 6500-8000 руб.



Обслуживаем все марки автомобилей:



A3 A4 B5 B6 B7 B8 A5 A6 C4 C5 C6 C7 A8 Q3 Q5 Q7 TT Ауди А3 А4 А6 А8 ц4 ц5 ц6 БМВ Е36 Е46 Е90 Е34 Е39 Е60 ф10 ф01 ф02 е83 е53 е65 Шевроле АВЕО КРУЗ ЭПИКА Лачетти Спарк Тахо Эванда ситроен C1 C2 C3 C4 C5 джампер джампи ксаро пикассо Инфинити EX FX G QX Мерседес 163 164210 211 212 203 204 638 639 168 220 221 210 211 202 203 204 Спринтер Вито Вивано Ванео Порше Ягуар Киа каренс сид кларус маджентис оптима рио опирус пиканто шума сефия соренто спортедж соул венга фриландер фрилэндэр дискавери рэнджровер Лэндровер Лэнд Ровер лексус демио кседос мазда 3 6 МИТСУБИШИ митсубиси каризма кольт галант лансер оутлендер паджеро НИССАН альмера ноут тиида жук джук микра примьера кашкай тиана икстрайл икстрэйл икс трэйл максима мурано навара патрол патфайндер террано ОПЕЛЬ астра корса фронтера инсигния мерива мокка мовано омега вектра виваро зафира Пежо 1007 106 107 206 207 208 3008 307 308 4007 4008 406 407 607 боксер эксперт партнёр Рено Клио Дастер Эспэйс Флюенс Канго Каптюр Колеос Лагуна Логан Мастер Меган Сандеро Сценик Символ Трафик Шкода Фабия Фелиция Октавия Рапид Румстер Суперб Ети СУБАРУ Форестер импреза легаси оутбек трибека ТОЙОТА Аурис авенсис айго камри карина селика королла хайлендер лэнд крусер прадо тундра лайтайс матрикс пикник приус витц ярис хилукс рав4 рав фо раннер хайайс версо Сааб 9-3 9-5 Крайслер 300 вояджер пасифика себринг пт крусер додж калибр неон стратус фиат брава добло дукато скудо пунто типо СУЗУКИ гранд витара игнис лиана свифт с икс 4 витара вольво S40 S60 S80 S90 V40 V60 V70 V90 XC60 XC70 XC90 с40 с60 с80 с90 в40 в60 в70 в90 хс60 хс70 хс90 ФОЛЬЦВАГЕН вольксваген бора кадди гольф джета лупо пассат поло шаран тоурег тигуан транспортёр крафтер Сеат Альхамбра кордоба ибица леон толедо хонда аккорд цивик црв интегра джаз легенд пилот пайлот дэу Нексия Нубира Ланос Бид ф3 Чери амулет фора кимо тиго Джили мк 520 Лифан Бриз Солано САНГ ЁНГ Эктион Корандо Актион Муссо Рекстон Хендай акцет элантра гетц гранд старекс портер санта фе солярис соната туссон ТаГаз форд с-макс фиеста фокус фьюжн галакси куга мондео транзит рулевая рейка



Приезжайте будем рады помочь.



Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. ВАВИЛОВА 58