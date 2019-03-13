Описание товара
ООО «Дивенское»
Раскол для фиксации КРС, взвешивания, ветеринарной обработки быков, коров, телят. Парод как калмыцкая, казахская белоголовая, Красная степная, Герефордская, Лимузинская порода и т. п.
Назначение: - удобная обработка животных;
- ветеринарное обслуживание;
- фиксация крупных животных быков, коров, весом от 20 до 2000 кг.
Обеспечивает фиксацию головы и ног быка для ветеринарного обслуживания и взвешивания. Может, применятся для ветеринарных и зоотехнических процедур (взятие крови, осеменение, клеймение и т.д.). Фиксация шеи животного.
Устанавливается в любом месте, в коровнике или снаружи. Пропускная способность в день до 150 животных.
• Станок оснащен специальными отсекающими дверями.
• Станок оснащен встроенными весами для взвешивания.
• станок оснащен двумя боковыми дверями и открывающимися решетками по бокам, что обеспечивает ветеринару свободный доступ к обработке КРС;
• фиксация конечности животного осуществляется с помощью механического приспособления, надежно и бережно;
• фиксирует голову при помощи автоматического, механического шейного зажима и рычага для полной фиксации головы;
• шейный зажим перемещается на любую достаточную ширину
• станок безопасен для КРС: нет выступающих элементов внутри станка, которые могут травмировать животное;
Станок для фиксации КРС Цена 100 000 рублей.
Адрес:
Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Освободителей, д. 10