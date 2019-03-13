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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              100 000

              Раскол для фиксации КРС, взвешивания, ветеринарной обработки быков, коров, телят.

              Телефон
              +79624330411
              Продавец
              Дивенское
              0
              Описание товара
              ООО «Дивенское»

              Раскол для фиксации КРС, взвешивания, ветеринарной обработки быков, коров, телят. Парод как калмыцкая, казахская белоголовая, Красная степная, Герефордская, Лимузинская порода и т. п. 
              Назначение: - удобная обработка животных;
              - ветеринарное обслуживание; 
              - фиксация крупных животных быков, коров, весом от 20 до 2000 кг.
              Обеспечивает фиксацию головы и ног быка для ветеринарного обслуживания и взвешивания. Может, применятся для ветеринарных и зоотехнических процедур (взятие крови, осеменение, клеймение и т.д.). Фиксация шеи животного.
              Устанавливается в любом месте, в коровнике или снаружи. Пропускная способность в день до 150 животных.
              • Станок оснащен специальными отсекающими дверями.
              • Станок оснащен встроенными весами для взвешивания.
              • станок оснащен двумя боковыми дверями и открывающимися решетками по бокам, что обеспечивает ветеринару свободный доступ к обработке КРС;
              • фиксация конечности животного осуществляется с помощью механического приспособления, надежно и бережно;
              • фиксирует голову при помощи автоматического, механического шейного зажима и рычага для полной фиксации головы;
              • шейный зажим перемещается на любую достаточную ширину
              • станок безопасен для КРС: нет выступающих элементов внутри станка, которые могут травмировать животное; 
              Станок для фиксации КРС Цена 100 000 рублей.

              Адрес:
              Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное,
              ул. Освободителей, д. 10
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