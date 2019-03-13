Описание товара

ООО «Дивенское»



Раскол для фиксации КРС, взвешивания, ветеринарной обработки быков, коров, телят. Парод как калмыцкая, казахская белоголовая, Красная степная, Герефордская, Лимузинская порода и т. п.

Назначение: - удобная обработка животных;

- ветеринарное обслуживание;

- фиксация крупных животных быков, коров, весом от 20 до 2000 кг.

Обеспечивает фиксацию головы и ног быка для ветеринарного обслуживания и взвешивания. Может, применятся для ветеринарных и зоотехнических процедур (взятие крови, осеменение, клеймение и т.д.). Фиксация шеи животного.

Устанавливается в любом месте, в коровнике или снаружи. Пропускная способность в день до 150 животных.

• Станок оснащен специальными отсекающими дверями.

• Станок оснащен встроенными весами для взвешивания.

• станок оснащен двумя боковыми дверями и открывающимися решетками по бокам, что обеспечивает ветеринару свободный доступ к обработке КРС;

• фиксация конечности животного осуществляется с помощью механического приспособления, надежно и бережно;

• фиксирует голову при помощи автоматического, механического шейного зажима и рычага для полной фиксации головы;

• шейный зажим перемещается на любую достаточную ширину

• станок безопасен для КРС: нет выступающих элементов внутри станка, которые могут травмировать животное;

Станок для фиксации КРС Цена 100 000 рублей.



Адрес:

Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное,

ул. Освободителей, д. 10