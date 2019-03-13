Продается Пивоваренное оборудование

Описание товара

Продается ПИВОВАРНЯ.

Действующая пивоварня! Долгосрочный договор аренды помещения! Возможна продажа вместе с фирмой.

ИЩУ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИВА!

ИНТЕРЕСНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЕВОГО ПАРТНЕРСТВА.

Расположена в МО Люберцы.

Есть ООО с документами на 26 сортов пива. Разрешение от РАР, Егаис. Официальные продажи!

Варочный порядок:

Водогрейный чан 1200 л. С рубашкой для нагрева и теплоизоляцией. Нагрев тэнами, 3 тэна по 15 кВт. В рубашке глицерин. Датчик температуры.

Заторно -сусловарочный чан 1200 л. С двигателем, редуктором и якорной мешалкой. С рубашкой для нагрева и теплоизоляцией. Нагрев тэнами, 3 тэна по 15 кВт. В рубашке глицерин. Датчик температуры.

Фильтрационный чан 1200 л. С двигателем, редуктором и мешалкой. Теплоизоляция, прорезные сита.

Два насоса в варочном порядке ОНЦ.

Блок управления варочным порядком, комплект шлангов 6 шт. высокотемпературных 4 шт. ,для холодного сусла 2 шт.

Керхер, компрессор,

ЦКТ 3 шт. Объем 2400 л. Две рубашки охлаждения, теплоизоляция (полный термос) с запорной арматурой, шпунт аппаратом, блоками управления.

Чиллер для охлаждения ЦКТ холодопроизводительность 5кВт. Буферная емкость для пропилена 200 л. Два насоса в комплекте

Теплообменник двух контурный. Пропускная способность 1000 л/ч.

Вытяжка (двигатель 1200 куб/ч, воздуховод)

Есть еще мелочь в виде заборных головок, измерительные приборы, водяной пылесос, Фильтра.

ТОРГ СРОЧНО!