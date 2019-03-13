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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              2 900 000

              Продается Пивоваренное оборудование

              Телефон
              +79623669616
              Продавец
              Виера
              0
              Описание товара
              Продается ПИВОВАРНЯ. 
              Действующая пивоварня! Долгосрочный договор аренды помещения! Возможна продажа вместе с фирмой.
              ИЩУ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИВА!
              ИНТЕРЕСНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЕВОГО ПАРТНЕРСТВА.
              Расположена в МО Люберцы.
              Есть ООО с документами на 26 сортов пива. Разрешение от РАР, Егаис. Официальные продажи!
              Варочный порядок:
              Водогрейный чан 1200 л. С рубашкой для нагрева и теплоизоляцией. Нагрев тэнами, 3 тэна по 15 кВт. В рубашке глицерин. Датчик температуры.
              Заторно -сусловарочный чан 1200 л. С двигателем, редуктором и якорной мешалкой. С рубашкой для нагрева и теплоизоляцией. Нагрев тэнами, 3 тэна по 15 кВт. В рубашке глицерин. Датчик температуры.
              Фильтрационный чан 1200 л. С двигателем, редуктором и мешалкой. Теплоизоляция, прорезные сита.
              Два насоса в варочном порядке ОНЦ.
              Блок управления варочным порядком, комплект шлангов 6 шт. высокотемпературных 4 шт. ,для холодного сусла 2 шт.
              Керхер, компрессор,
              ЦКТ 3 шт. Объем 2400 л. Две рубашки охлаждения, теплоизоляция (полный термос) с запорной арматурой, шпунт аппаратом, блоками управления. 
              Чиллер для охлаждения ЦКТ холодопроизводительность 5кВт. Буферная емкость для пропилена 200 л. Два насоса в комплекте 
              Теплообменник двух контурный. Пропускная способность 1000 л/ч.
              Вытяжка (двигатель 1200 куб/ч, воздуховод)
              Есть еще мелочь в виде заборных головок, измерительные приборы, водяной пылесос, Фильтра.
              ТОРГ СРОЧНО!
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