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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              105 000

              Отвал бульдозерный гидроповоротный ог-02

              Телефон
              +79039695217
              Продавец
              "КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
              0
              Описание товара
              Продается очень мощный бульдозерный отвал ОГ-02.

              Цена 105 000 руб.



              Предназначен для тракторов МТЗ-82.1 и его модификаций с простым и балочным мостом.



              Характеристики:

              масса - 600 кг
              ширина захвата - 2,0 м
              высота отвала - 0,8 м
              угол поворота в плане - +/- 20 град


              Оборудование имеет собственную раму, которая увязана со всеми несущими элементами трактора - задним мостом, лонжеронами, передним брусом.



              Отвал с помощью подъемно-поворотного узла жестко установлен на раму.



              Такая конструкция позволяет проводить тяжелые планировочные работы с запасом прочности, исключает риски поломки трактора и оборудования.



              ООО Комтех работает по договорам, отгружает товары транспортными компаниями в адрес потребителя.
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