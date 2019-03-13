Отвал бульдозерный гидроповоротный ог-02

Описание товара

Продается очень мощный бульдозерный отвал ОГ-02.



Цена 105 000 руб.







Предназначен для тракторов МТЗ-82.1 и его модификаций с простым и балочным мостом.







Характеристики:



масса - 600 кг

ширина захвата - 2,0 м

высота отвала - 0,8 м

угол поворота в плане - +/- 20 град





Оборудование имеет собственную раму, которая увязана со всеми несущими элементами трактора - задним мостом, лонжеронами, передним брусом.







Отвал с помощью подъемно-поворотного узла жестко установлен на раму.







Такая конструкция позволяет проводить тяжелые планировочные работы с запасом прочности, исключает риски поломки трактора и оборудования.







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