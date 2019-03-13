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BEGETON | ART
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"КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
Отвал бульдозерный гидроповоротный ог-02
Добавлено
13.03.2019
105 000
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Отвал бульдозерный гидроповоротный ог-02
Телефон
+79039695217
Продавец
"КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
0
Описание товара
Продается очень мощный бульдозерный отвал ОГ-02.
Цена 105 000 руб.
Предназначен для тракторов МТЗ-82.1 и его модификаций с простым и балочным мостом.
Характеристики:
масса - 600 кг
ширина захвата - 2,0 м
высота отвала - 0,8 м
угол поворота в плане - +/- 20 град
Оборудование имеет собственную раму, которая увязана со всеми несущими элементами трактора - задним мостом, лонжеронами, передним брусом.
Отвал с помощью подъемно-поворотного узла жестко установлен на раму.
Такая конструкция позволяет проводить тяжелые планировочные работы с запасом прочности, исключает риски поломки трактора и оборудования.
ООО Комтех работает по договорам, отгружает товары транспортными компаниями в адрес потребителя.
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