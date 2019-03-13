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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              1 275 000

              Мтз-82

              Телефон
              +79039695217
              Продавец
              "КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
              0
              Описание товара
              Продается трактор МТЗ-82.1 Беларус.

              Новый, сборка оригинальная - г. Минск.



              Цена 1 275 000 руб



              ПСМ - паспорт машины на руках с отметкой об уплате утилизационного сбора.



              Комплект поставки - трактор, мешок ЗИП, аккумуляторы 2 шт, 

              набор шоферского инструмента.



              Работаем с юридическими и физическими лицами, лизинговыми и кредитными организациями.



              В продаже имеется большой выбор навесного оборудования для сельского и коммунального хозяйства - погрузчики, отвалы, ямокопатели, фрезы дорожные, щетки, прицепная техника.



              Выставка-продажа и офис находятся в г. Москва в 12 мин. пешком от метро Бабушкинская.



              Есть возможность доставки купленной техники эвакуаторами большой грузоподъемности в радиусе до 250 км от МКАД.
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