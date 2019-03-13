Описание товара

Продается трактор МТЗ-82.1 Беларус.



Новый, сборка оригинальная - г. Минск.







Цена 1 275 000 руб







ПСМ - паспорт машины на руках с отметкой об уплате утилизационного сбора.







Комплект поставки - трактор, мешок ЗИП, аккумуляторы 2 шт,



набор шоферского инструмента.







Работаем с юридическими и физическими лицами, лизинговыми и кредитными организациями.







В продаже имеется большой выбор навесного оборудования для сельского и коммунального хозяйства - погрузчики, отвалы, ямокопатели, фрезы дорожные, щетки, прицепная техника.







Выставка-продажа и офис находятся в г. Москва в 12 мин. пешком от метро Бабушкинская.







Есть возможность доставки купленной техники эвакуаторами большой грузоподъемности в радиусе до 250 км от МКАД.