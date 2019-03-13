Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
"КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
Мтз-82
Добавлено
13.03.2019
1 275 000
Сделать заказ
Мтз-82
Телефон
+79039695217
Продавец
"КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
0
Описание товара
Продается трактор МТЗ-82.1 Беларус.
Новый, сборка оригинальная - г. Минск.
Цена 1 275 000 руб
ПСМ - паспорт машины на руках с отметкой об уплате утилизационного сбора.
Комплект поставки - трактор, мешок ЗИП, аккумуляторы 2 шт,
набор шоферского инструмента.
Работаем с юридическими и физическими лицами, лизинговыми и кредитными организациями.
В продаже имеется большой выбор навесного оборудования для сельского и коммунального хозяйства - погрузчики, отвалы, ямокопатели, фрезы дорожные, щетки, прицепная техника.
Выставка-продажа и офис находятся в г. Москва в 12 мин. пешком от метро Бабушкинская.
Есть возможность доставки купленной техники эвакуаторами большой грузоподъемности в радиусе до 250 км от МКАД.
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store