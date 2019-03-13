Описание товара
Щетка МТЗ модели умду-80/82.02 и запчасти к ней. Новая, в наличии.
Продает сбытовое подразделение завода-изготовителя по самой
низкой цене - 64 900 руб.
Предназначено для установки на трактора МТЗ-82.1 и его модификации.
Характеристики оборудования:
- Привод щетки осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал 8х8 шлицов
- рабочая частота ВОМ 540 об/мин
- передаточное соотношение 2/1, число зубьев конической пары
Z=12/25.
-цепной редуктор 2 одинаковые звездочки Z=14 / F=35
- Угол установки относительно оси трактора 30 град
- Колесо опорное R-10, шина В-19 А - 5.00-10
Товар в наличии, выставка-продажа и склад находятся по адресу г. Москва, м. Бабушкинская, Енисейская, 39, 12 мин пешком.
Оплата перечислением, заключаем договора купли-продажи.
Отгружаем товар любой, удобной для вас, транспортной компанией в течение 1 одного дня с момента оплаты. Для сохранности в пути, товар укладывается и увязывается на поддон.
Все фотографии точно соответствуют, предлагаемому к продаже товару.