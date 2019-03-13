Описание товара

Щетка МТЗ модели умду-80/82.02 и запчасти к ней. Новая, в наличии.







Продает сбытовое подразделение завода-изготовителя по самой



низкой цене - 64 900 руб.







Предназначено для установки на трактора МТЗ-82.1 и его модификации.



Характеристики оборудования:



- Привод щетки осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал 8х8 шлицов



- рабочая частота ВОМ 540 об/мин



- передаточное соотношение 2/1, число зубьев конической пары



Z=12/25.



-цепной редуктор 2 одинаковые звездочки Z=14 / F=35



- Угол установки относительно оси трактора 30 град



- Колесо опорное R-10, шина В-19 А - 5.00-10







Товар в наличии, выставка-продажа и склад находятся по адресу г. Москва, м. Бабушкинская, Енисейская, 39, 12 мин пешком.







Оплата перечислением, заключаем договора купли-продажи.



Отгружаем товар любой, удобной для вас, транспортной компанией в течение 1 одного дня с момента оплаты. Для сохранности в пути, товар укладывается и увязывается на поддон.







Все фотографии точно соответствуют, предлагаемому к продаже товару.