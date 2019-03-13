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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              64 900

              Щетка мтз

              Телефон
              +79039695217
              Продавец
              "КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
              0
              Описание товара
              Щетка МТЗ модели умду-80/82.02 и запчасти к ней. Новая, в наличии. 



              Продает сбытовое подразделение завода-изготовителя по самой 

              низкой цене - 64 900 руб.



              Предназначено для установки на трактора МТЗ-82.1 и его модификации.

              Характеристики оборудования:

              - Привод щетки осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал 8х8 шлицов

              - рабочая частота ВОМ 540 об/мин

              - передаточное соотношение 2/1, число зубьев конической пары

              Z=12/25. 

              -цепной редуктор 2 одинаковые звездочки Z=14 / F=35

              - Угол установки относительно оси трактора 30 град

              - Колесо опорное R-10, шина В-19 А - 5.00-10



              Товар в наличии, выставка-продажа и склад находятся по адресу г. Москва, м. Бабушкинская, Енисейская, 39, 12 мин пешком.



              Оплата перечислением, заключаем договора купли-продажи.

              Отгружаем товар любой, удобной для вас, транспортной компанией в течение 1 одного дня с момента оплаты. Для сохранности в пути, товар укладывается и увязывается на поддон.



              Все фотографии точно соответствуют, предлагаемому к продаже товару.
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