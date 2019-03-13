Фреза дорожная навесная тракторная фд-567

Описание товара

Продаются фрезы дорожные новые ФД-567 для тракторов МТЗ-82.1.



Стоимость:

- 391 000 рублей с ходоуменьшителем

- 336 900 рублей без ходоуменьшителя

- 20 000 рублей - монтаж на ваш трактор МТЗ



- 1 681 000 рублей - на тракторе МТЗ-82.1 - новый, декабрь 2018 г/в



Характеристики:

- ширина фрезерования - 400 мм

- глубина фрезерования за один проход - 60 мм, общая - до 180 мм.

- количество резцов - 33 шт.



Комплект поставки:



- фреза дорожная навесная ФД-567

- система охлаждения с баком

- гидроходоуменьшитель ФД-567.11 (типа ХД-5 без разборки трактора) - по запросу заказчика.



Фреза дорожная ФД-567 устанавливается на корпус заднего моста трактора МТЗ и представляет собой механизм, состоящий из конического и цилиндрического редукторов, фрезерного барабана, колесных опор.





Через систему зубчатых шестерен вращение с ВОМа трактора передается на фрезерный барабан, на котором установлены резцедержатели с резцами. В составе фрезы имеется предохранительная муфта.







Место осмотра (выставка-продажа и склад) - г. Москва, ул. Енисейская, д. 39. (м. Бабушкинская, 12 мин. пешком).







Работаем с юридическими и физическими лицами, по лизингу, безналичная форма оплаты.



Доставляем технику на склад покупателя по Москве и близлежащим областям, отгружаем транспортными компаниями.