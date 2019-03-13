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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              391 000

              Фреза дорожная навесная тракторная фд-567

              Телефон
              +79039695217
              Продавец
              "КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
              0
              Описание товара
              Продаются фрезы дорожные новые ФД-567 для тракторов МТЗ-82.1.

              Стоимость:
              - 391 000 рублей с ходоуменьшителем
              - 336 900 рублей без ходоуменьшителя
              - 20 000 рублей - монтаж на ваш трактор МТЗ

              - 1 681 000 рублей - на тракторе МТЗ-82.1 - новый, декабрь 2018 г/в

              Характеристики:
              - ширина фрезерования - 400 мм
              - глубина фрезерования за один проход - 60 мм, общая - до 180 мм.
              - количество резцов - 33 шт.

              Комплект поставки:

              - фреза дорожная навесная ФД-567
              - система охлаждения с баком
              - гидроходоуменьшитель ФД-567.11 (типа ХД-5 без разборки трактора) - по запросу заказчика.

              Фреза дорожная ФД-567 устанавливается на корпус заднего моста трактора МТЗ и представляет собой механизм, состоящий из конического и цилиндрического редукторов, фрезерного барабана, колесных опор.


              Через систему зубчатых шестерен вращение с ВОМа трактора передается на фрезерный барабан, на котором установлены резцедержатели с резцами. В составе фрезы имеется предохранительная муфта.



              Место осмотра (выставка-продажа и склад) - г. Москва, ул. Енисейская, д. 39. (м. Бабушкинская, 12 мин. пешком).



              Работаем с юридическими и физическими лицами, по лизингу, безналичная форма оплаты. 

              Доставляем технику на склад покупателя по Москве и близлежащим областям, отгружаем транспортными компаниями.
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