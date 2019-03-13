Фреза дорожная навесная тракторная фд-567

Описание товара
Продаются фрезы дорожные новые ФД-567 для тракторов МТЗ-82.1.
Стоимость:
- 391 000 рублей с ходоуменьшителем
- 336 900 рублей без ходоуменьшителя
- 20 000 рублей - монтаж на ваш трактор МТЗ
- 1 681 000 рублей - на тракторе МТЗ-82.1 - новый, декабрь 2018 г/в
Характеристики:
- ширина фрезерования - 400 мм
- глубина фрезерования за один проход - 60 мм, общая - до 180 мм.
- количество резцов - 33 шт.
Комплект поставки:
- фреза дорожная навесная ФД-567
- система охлаждения с баком
- гидроходоуменьшитель ФД-567.11 (типа ХД-5 без разборки трактора) - по запросу заказчика.
Фреза дорожная ФД-567 устанавливается на корпус заднего моста трактора МТЗ и представляет собой механизм, состоящий из конического и цилиндрического редукторов, фрезерного барабана, колесных опор.
Через систему зубчатых шестерен вращение с ВОМа трактора передается на фрезерный барабан, на котором установлены резцедержатели с резцами. В составе фрезы имеется предохранительная муфта.
Место осмотра (выставка-продажа и склад) - г. Москва, ул. Енисейская, д. 39. (м. Бабушкинская, 12 мин. пешком).
Работаем с юридическими и физическими лицами, по лизингу, безналичная форма оплаты.
Доставляем технику на склад покупателя по Москве и близлежащим областям, отгружаем транспортными компаниями.