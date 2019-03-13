Кун без трактора мтз - модель пфн-038, новый

Описание товара

Продается КУН - погрузочное оборудование ПФН-038М новое с быстросменом.



Цена 99 000 руб.- без трактора и рабочих органов. 1 405 000 руб. с трактором и ковшом 0.55м куб.



Погрузчик предназначен для установки на трактора МТЗ-82.1 с обычным, портальным передним мостом.



Имеет устройство быстрой замены рабочих органов (быстросмен).



- Грузоподъемность - 700 кг.



- Высота разгрузки по оси вращения ковшей - Н=3.3 м



- Ширина кошей - 2,05 м полностью перекрывает колею



Конструкция погрузчика проверена десятилетиями, в основе конструкции разработки ВПТИ Стройдормаш Минстройдормаш СССР.

Погрузчики удобны в эксплуатации и плановом обслуживании, все поворотные шарниры имеют возможность смазки и надежное крепление осей.

Разгрузочные тяги уменьшают нагрузку на стойки и раму.

Стойки крепятся к раме трактора без проставок.

Сменные рабочие органы погрузчиков позволяют выполнять любые работы в сельском и коммунальном хозяйстве. Набор рабочих органов включает в себя:



— Ковш 0.55м куб (К 011.055.09) - 24 500 руб

— Ковш 0.8м куб (К 011.080.38) - 31 000 руб

— Ковш 0.55м куб двухчелюстной (К 012.055.09) – 59 800 руб

— Ковш 0.8м куб двухчелюстной (К 012.080.09) – 64 300 руб

— Отвал сменный бульдозерный - 17 840 руб

— Отвал коммунальный снегоуборочный - 39 400 руб

— Отвал коммунальный снегоуборочный г/п - 49 000 руб

— Брёвнозахват - 55 900 руб

— Вилы сельскохозяйственные - 24 100 руб

— Вилы с/х с прижимом - 42 700 руб

— Вилы грузовые - 16 960 руб

— Вилы штыковые - 20 420 руб

— Ковш Раптор для силоса - 116 800 руб

— Буровая установка - 172 950 руб

— Щеточное оборудование - 91 400 руб

— Захват Рулонов - 61 700 руб



- Трактор МТЗ-82.1 новый, декабрь 2018 - 1 275 000 руб.



Выставка-продажа и офис находятся в г. Москва, ул. Енисейская, д. 39, 12 мин. пешком от метро Бабушкинская.



Осуществляем доставку по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, отправляем транспортными компаниями.