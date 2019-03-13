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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              99 000

              Кун без трактора мтз - модель пфн-038, новый

              Телефон
              +79039695217
              Продавец
              "КомТех" - сбытовое подразделение завода-изготовителя
              0
              Описание товара
              Продается КУН - погрузочное оборудование ПФН-038М новое с быстросменом.

              Цена 99 000 руб.- без трактора и рабочих органов. 1 405 000 руб. с трактором и ковшом 0.55м куб.

              Погрузчик предназначен для установки на трактора МТЗ-82.1 с обычным, портальным передним мостом.

              Имеет устройство быстрой замены рабочих органов (быстросмен).

              - Грузоподъемность - 700 кг.

              - Высота разгрузки по оси вращения ковшей - Н=3.3 м

              - Ширина кошей - 2,05 м полностью перекрывает колею

              Конструкция погрузчика проверена десятилетиями, в основе конструкции разработки ВПТИ Стройдормаш Минстройдормаш СССР.
              Погрузчики удобны в эксплуатации и плановом обслуживании, все поворотные шарниры имеют возможность смазки и надежное крепление осей.
              Разгрузочные тяги уменьшают нагрузку на стойки и раму.
              Стойки крепятся к раме трактора без проставок.
              Сменные рабочие органы погрузчиков позволяют выполнять любые работы в сельском и коммунальном хозяйстве. Набор рабочих органов включает в себя:

              — Ковш 0.55м куб (К 011.055.09) - 24 500 руб
              — Ковш 0.8м куб (К 011.080.38) - 31 000 руб
              — Ковш 0.55м куб двухчелюстной (К 012.055.09) – 59 800 руб
              — Ковш 0.8м куб двухчелюстной (К 012.080.09) – 64 300 руб
              — Отвал сменный бульдозерный - 17 840 руб
              — Отвал коммунальный снегоуборочный - 39 400 руб
              — Отвал коммунальный снегоуборочный г/п - 49 000 руб
              — Брёвнозахват - 55 900 руб
              — Вилы сельскохозяйственные - 24 100 руб
              — Вилы с/х с прижимом - 42 700 руб
              — Вилы грузовые - 16 960 руб
              — Вилы штыковые - 20 420 руб
              — Ковш Раптор для силоса - 116 800 руб
              — Буровая установка - 172 950 руб
              — Щеточное оборудование - 91 400 руб
              — Захват Рулонов - 61 700 руб

              - Трактор МТЗ-82.1 новый, декабрь 2018 - 1 275 000 руб.

              Выставка-продажа и офис находятся в г. Москва, ул. Енисейская, д. 39, 12 мин. пешком от метро Бабушкинская.

              Осуществляем доставку по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, отправляем транспортными компаниями.
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