Кун без трактора мтз - модель пфн-038, новый

Продается КУН - погрузочное оборудование ПФН-038М новое с быстросменом.
Цена 99 000 руб.- без трактора и рабочих органов. 1 405 000 руб. с трактором и ковшом 0.55м куб.
Погрузчик предназначен для установки на трактора МТЗ-82.1 с обычным, портальным передним мостом.
Имеет устройство быстрой замены рабочих органов (быстросмен).
- Грузоподъемность - 700 кг.
- Высота разгрузки по оси вращения ковшей - Н=3.3 м
- Ширина кошей - 2,05 м полностью перекрывает колею
Конструкция погрузчика проверена десятилетиями, в основе конструкции разработки ВПТИ Стройдормаш Минстройдормаш СССР. Погрузчики удобны в эксплуатации и плановом обслуживании, все поворотные шарниры имеют возможность смазки и надежное крепление осей. Разгрузочные тяги уменьшают нагрузку на стойки и раму. Стойки крепятся к раме трактора без проставок. Сменные рабочие органы погрузчиков позволяют выполнять любые работы в сельском и коммунальном хозяйстве. Набор рабочих органов включает в себя: