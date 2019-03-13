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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              14 500

              Новый теннисный стол Start Line Olympic Outdoor

              Телефон
              +79626856036
              Продавец
              Остров спорта
              0
              Описание товара
              Влагостойкий теннисный стол для дома и дачи. Толщина игрового поля из влагостойкой фанеры 15 мм. Рама состоит из ножек диаметром 25 мм с порошковой покраской. Размеры, см: 274 (Длина) x 150 (ширина) x 76 (высота). Размеры в сложенном виде, см: 150 (Длина) x 67 (ширина) x 189 (высота). Стол перемещается в сложенном виде на 8-и пластиковых колёсиках диаметром 125 мм. Одна сторона маневровая. Несъёмная сетка в комплекте. На улице рекомендуется накрывать чехлом или ставить под навес. Стол новый в упаковке от магазина Остров Спорта., С-Петербург, шоссе Революции д. 69 корп. 102. Бесплатная доставка, в пригород - 40 руб. за км. Гарантия 6 месяцев. Производство Новосибирск. Сборка стола 1500 руб, продолжительность - 1 час.
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