Магнитный велотренажёр Evo Fitness Yuto

Описание товара
Магнитный велотренажёр с ручной регулировкой нагрузки (8 уровней). Монохромный дисплей показывает время, скорость, дистанцию, расход калорий и пульс (датчики на руле). 3 целевые программы с обратным отсчётом времени, дистанции и калорий. Комфортное гелевое сиденье регулируется по высоте и горизонтали. Компенсаторы неровностей пола и транспортировочные ролики. Достоинства: плавный ход и большая за счёт большой массы маховика, удобное сиденье, рост до 185 см.
Масса маховика, кг 10
Максимальный вес пользователя, кг 135
Регулировка нагрузки ручная, 8 уровней
Размеры, см 100 (длина) x 50,5 (ширина) x 125 (высота)
Вес тренажёра / упаковки 26,2 / 30,5
Размеры упаковки, см 82 (длина) x 25 (ширина) x 58 (высота)
Посмотрите и купите велотренажёр в магазине Остров Спорта в С-Петербурге на шоссе Революции д. 69 корп. 102, офисы 215-216.
Работаем ежедневно 11 - 20.
Можно тренажёр заказать по телефону, доставка и сборка по С-Петербургу бесплатно!!