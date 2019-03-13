Магнитный велотренажёр Evo Fitness Yuto

Описание товара

Магнитный велотренажёр с ручной регулировкой нагрузки (8 уровней). Монохромный дисплей показывает время, скорость, дистанцию, расход калорий и пульс (датчики на руле). 3 целевые программы с обратным отсчётом времени, дистанции и калорий. Комфортное гелевое сиденье регулируется по высоте и горизонтали. Компенсаторы неровностей пола и транспортировочные ролики. Достоинства: плавный ход и большая за счёт большой массы маховика, удобное сиденье, рост до 185 см.



Масса маховика, кг 10

Максимальный вес пользователя, кг 135

Регулировка нагрузки ручная, 8 уровней

Размеры, см 100 (длина) x 50,5 (ширина) x 125 (высота)

Вес тренажёра / упаковки 26,2 / 30,5

Размеры упаковки, см 82 (длина) x 25 (ширина) x 58 (высота)



Посмотрите и купите велотренажёр в магазине Остров Спорта в С-Петербурге на шоссе Революции д. 69 корп. 102, офисы 215-216.

Работаем ежедневно 11 - 20.

Можно тренажёр заказать по телефону, доставка и сборка по С-Петербургу бесплатно!!