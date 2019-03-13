Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              17 990

              Магнитный велотренажёр Evo Fitness Yuto

              Телефон
              +79626856036
              Продавец
              Остров спорта
              0
              Описание товара
              Магнитный велотренажёр с ручной регулировкой нагрузки (8 уровней). Монохромный дисплей показывает время, скорость, дистанцию, расход калорий и пульс (датчики на руле). 3 целевые программы с обратным отсчётом времени, дистанции и калорий. Комфортное гелевое сиденье регулируется по высоте и горизонтали. Компенсаторы неровностей пола и транспортировочные ролики. Достоинства: плавный ход и большая за счёт большой массы маховика, удобное сиденье, рост до 185 см.

              Масса маховика, кг 10
              Максимальный вес пользователя, кг 135
              Регулировка нагрузки ручная, 8 уровней 
              Размеры, см 100 (длина) x 50,5 (ширина) x 125 (высота)
              Вес тренажёра / упаковки 26,2 / 30,5
              Размеры упаковки, см 82 (длина) x 25 (ширина) x 58 (высота)

              Посмотрите и купите велотренажёр в магазине Остров Спорта в С-Петербурге на шоссе Революции д. 69 корп. 102, офисы 215-216.
              Работаем ежедневно 11 - 20.
              Можно тренажёр заказать по телефону, доставка и сборка по С-Петербургу бесплатно!!
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store