Новая беговая дорожка

Описание товара
Беговая дорожка DFIT ATLANTICA
Электрическая беговая дорожка с ручной регулировкой подъёма бегового полотна. 3 уровня регулировки: 0, 3, и 5 процентов. 48 тренировочных программ и ручной режим. Дисплей диагональю 12,5 см с голубой подсветкой показывает время, дистанцию, скорость, расход калорий и пульс. Измерение пульса от датчиков на рукоятках. Система складывания с газовым доводчиком. Транспортировочные колёса. Встроенные динамики позволяют воспроизводить звук с внешних устройств.
Максимальный вес пользователя, кг 130
Диапазон скоростей, км/ч 1 - 14, шаг 0,1
Мощность двигателя, л/с 2
Размеры бегового полотна, см 126 (длина) x 40 (ширина)
Размеры в рабочем положении, см 124,5 (длина) x 71 (ширина) x 121,5 (высота)
Размеры в сложенном виде, см 65 (длина) x 71 (ширина) x 143 (высота)
Размеры упаковки, см 157 (длина) x 75 (ширина) x 28,5 (высота)
Вес тренажёра / упаковки 58 / 66 кг
Производство Китай
Гарантия 2 года
Бесплатные доставка и сборка.
Магазин тренажёров Остров Спорта. Санкт-Петербург, шоссе Революции д. 69 корп. 102 офис 215-216. Работаем ежедневно с 11-и до 20-и.