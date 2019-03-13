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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              31 990

              Новая беговая дорожка

              Телефон
              +79626856036
              Продавец
              Остров спорта
              0
              Описание товара
              Беговая дорожка DFIT ATLANTICA

              Электрическая беговая дорожка с ручной регулировкой подъёма бегового полотна. 3 уровня регулировки: 0, 3, и 5 процентов. 48 тренировочных программ и ручной режим. Дисплей диагональю 12,5 см с голубой подсветкой показывает время, дистанцию, скорость, расход калорий и пульс. Измерение пульса от датчиков на рукоятках. Система складывания с газовым доводчиком. Транспортировочные колёса. Встроенные динамики позволяют воспроизводить звук с внешних устройств.

              Максимальный вес пользователя, кг 130
              Диапазон скоростей, км/ч 1 - 14, шаг 0,1
              Мощность двигателя, л/с 2
              Размеры бегового полотна, см 126 (длина) x 40 (ширина)
              Размеры в рабочем положении, см 124,5 (длина) x 71 (ширина) x 121,5 (высота)
              Размеры в сложенном виде, см 65 (длина) x 71 (ширина) x 143 (высота)
              Размеры упаковки, см 157 (длина) x 75 (ширина) x 28,5 (высота)
              Вес тренажёра / упаковки 58 / 66 кг
              Производство Китай
              Гарантия 2 года
              Бесплатные доставка и сборка.
              Магазин тренажёров Остров Спорта. Санкт-Петербург, шоссе Революции д. 69 корп. 102 офис 215-216. Работаем ежедневно с 11-и до 20-и.
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