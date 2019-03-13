Новая беговая дорожка

Описание товара

Беговая дорожка DFIT ATLANTICA



Электрическая беговая дорожка с ручной регулировкой подъёма бегового полотна. 3 уровня регулировки: 0, 3, и 5 процентов. 48 тренировочных программ и ручной режим. Дисплей диагональю 12,5 см с голубой подсветкой показывает время, дистанцию, скорость, расход калорий и пульс. Измерение пульса от датчиков на рукоятках. Система складывания с газовым доводчиком. Транспортировочные колёса. Встроенные динамики позволяют воспроизводить звук с внешних устройств.



Максимальный вес пользователя, кг 130

Диапазон скоростей, км/ч 1 - 14, шаг 0,1

Мощность двигателя, л/с 2

Размеры бегового полотна, см 126 (длина) x 40 (ширина)

Размеры в рабочем положении, см 124,5 (длина) x 71 (ширина) x 121,5 (высота)

Размеры в сложенном виде, см 65 (длина) x 71 (ширина) x 143 (высота)

Размеры упаковки, см 157 (длина) x 75 (ширина) x 28,5 (высота)

Вес тренажёра / упаковки 58 / 66 кг

Производство Китай

Гарантия 2 года

Бесплатные доставка и сборка.

Магазин тренажёров Остров Спорта. Санкт-Петербург, шоссе Революции д. 69 корп. 102 офис 215-216. Работаем ежедневно с 11-и до 20-и.