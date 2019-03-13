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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              920

              Вертикальные жалюзи Лайн (Союз 00) синий

              Телефон
              +79620588900
              Продавец
              Завод Окна Пласт 55
              0
              Описание товара
              Компания"Завод Окна пласт" предлагает к продажи ЖАЛЮЗИ.

              Жалюзи от производителя любой сложности. Большой выбор материалов.

              Классические или оригинальные вертикальные жалюзи чаще всего выбирают за следующие преимущества: 
              - Необычность дизайна, которая гармонично смотрится в помещениях любого типа и функционального назначения; 
              - Разнообразием расцветок и фактур; 
              - Форма и направленность систем позволяет зрительно «вытянуть» помещение, визуально поднять низкие потолки; 
              - За счет направленности ламелей не происходит сбора пыли и грязи, конструкции редко нуждаются в уборке и тщательной чистке;

              ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

              Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный. 
              Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.
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