Вертикальные жалюзи Лайн (Союз 00) синий

Описание товара

Компания"Завод Окна пласт" предлагает к продажи ЖАЛЮЗИ.



Жалюзи от производителя любой сложности. Большой выбор материалов.



Классические или оригинальные вертикальные жалюзи чаще всего выбирают за следующие преимущества:

- Необычность дизайна, которая гармонично смотрится в помещениях любого типа и функционального назначения;

- Разнообразием расцветок и фактур;

- Форма и направленность систем позволяет зрительно «вытянуть» помещение, визуально поднять низкие потолки;

- За счет направленности ламелей не происходит сбора пыли и грязи, конструкции редко нуждаются в уборке и тщательной чистке;



ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!



Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный.

Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.