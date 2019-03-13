Вертикальные жалюзи Лайн (Союз 00) синий

Компания"Завод Окна пласт" предлагает к продажи ЖАЛЮЗИ.
Жалюзи от производителя любой сложности. Большой выбор материалов.
Классические или оригинальные вертикальные жалюзи чаще всего выбирают за следующие преимущества: - Необычность дизайна, которая гармонично смотрится в помещениях любого типа и функционального назначения; - Разнообразием расцветок и фактур; - Форма и направленность систем позволяет зрительно «вытянуть» помещение, визуально поднять низкие потолки; - За счет направленности ламелей не происходит сбора пыли и грязи, конструкции редко нуждаются в уборке и тщательной чистке;
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Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный. Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.