Балконный блок Pehau 2000*2100

Описание товара

Предлагаем к продаже балконный блок Pehau , размерами 2000*2100 , кашированный под дерево.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ УСТАНОВКУ ОКОННЫХ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ НЕСТАНДАРТНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ!



ВАША ВЫГОДА:



- ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ 5 ЛЕТ;



-ГАРАНТИЯ НА ФУРНИТУРУ 10 ЛЕТ;



Вы избавляете себя на много лет от головной боли связанной с некачественным изделием и потребности в ремонте окон.



- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 РАБОЧИХ ДНЯ;



- ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОКОН. Монтажники проходят ежегодные курсы по обучению в центрах партнёров REHAU и PLAFEN.



- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СТРОГО ПО ГОСТу.



- БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ.



ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!



Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный.



Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.