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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.03.2019
              42 100

              Балконный блок Pehau 2000*2100

              Телефон
              +79620588900
              Продавец
              Завод Окна Пласт 55
              0
              Описание товара
              Предлагаем к продаже балконный блок Pehau , размерами 2000*2100 , кашированный под дерево.
              ОСУЩЕСТВЛЯЕМ УСТАНОВКУ ОКОННЫХ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ НЕСТАНДАРТНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ!

              ВАША ВЫГОДА:

              - ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ 5 ЛЕТ;

              -ГАРАНТИЯ НА ФУРНИТУРУ 10 ЛЕТ;

              Вы избавляете себя на много лет от головной боли связанной с некачественным изделием и потребности в ремонте окон.

              - СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 РАБОЧИХ ДНЯ;

              - ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОКОН. Монтажники проходят ежегодные курсы по обучению в центрах партнёров REHAU и PLAFEN.

              - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СТРОГО ПО ГОСТу.

              - БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ.

              ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

              Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный.

              Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.
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