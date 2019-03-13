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Завод Окна Пласт 55
Балконный блок Pehau 2000*2100
Добавлено
13.03.2019
42 100
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Балконный блок Pehau 2000*2100
Телефон
+79620588900
Продавец
Завод Окна Пласт 55
0
Описание товара
Предлагаем к продаже балконный блок Pehau , размерами 2000*2100 , кашированный под дерево.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ УСТАНОВКУ ОКОННЫХ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ НЕСТАНДАРТНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ!
ВАША ВЫГОДА:
- ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ 5 ЛЕТ;
-ГАРАНТИЯ НА ФУРНИТУРУ 10 ЛЕТ;
Вы избавляете себя на много лет от головной боли связанной с некачественным изделием и потребности в ремонте окон.
- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 РАБОЧИХ ДНЯ;
- ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОКОН. Монтажники проходят ежегодные курсы по обучению в центрах партнёров REHAU и PLAFEN.
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СТРОГО ПО ГОСТу.
- БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ЗВОНИТЕ! ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОМОЖЕМ, ОПРЕДЕЛИТСЯ С ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!
Работаем ежедневно с 09.00 до 21.00. Выезд замерщика возможен до 22.00, по городу замер бесплатный.
Работа компании не ограничивается территорией Омской области. Подробности по работе именно в вашем регионе уточняйте по телефону.
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